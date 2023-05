Tällaista kuraa Käärijä ja Loreen saavat – osan viisufaneista kiihkeys alkaa lähestyä jalkapallokannattajia ja se on jotain ihan uutta

Luulin, että maani on viimeinen mutta se on varmaan Puolan palkka.

Jos hän vain osuisi yhteenkin nuottiin, en pitäisi laulua vitsinä.

Kammottava ääni.

Tällaisia kommentteja Euroviisuissa laulaneet maat saavat sosiaalisessa mediassa. Osansa saavat myös ennakkosuosikit Ruotsin Loreen ja Suomen Käärijä.

Tämän on huomannut myös kokenut suomalainen viisufani Kati Wikström ja irlantlainen viisutubettaja Tom Davitt.

Davitt tunnetaan nimellä Euroviisu-Tom. Hänen mukaansa sosiaalisen median käytöstavat ovat levinneet myös Euroviisuihin. Ilkeitä kommentteja tulee entistä enemmän.

– Sosiaalisessa mediassa on niin helppo sanoa jotain ja häipyä sitten. Useimmat ovat positiivisia, mutta ilmeisesti pieni vähemmistö voi olla negatiivista.

Avaa kuvien katselu Euroviisuasiantuntija Tom Davitt kertoo, miten suurin osa faneista on positiivisia, mutta osalla keskustelu menee liian kiihkeäksi. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Mitä suositumpi kilpailu Euroviisuista on tullut, sitä enemmän vihapuhetta esiintyjiin kohdistuu. Tähän on törmännyt kokenut viisufani ja Euroviisuklubi Ogae Finlandin varapuheenjohtaja Kati Wikström.

Wikström on törmännyt vihapuheeseen, jossa haukutaan toisen maan laulujia. Yleinen arvostelu on, ettei joku osaa laulaa. Sen lisäksi kritisoidaan voimakkaasti esimerkiksi laulajan persoonaa, esitystä tai ääntä. Esiintyjiä on syytetty myös aiemman laulun plagioinnista tai korruptiosta.

– Jokainen puolustaa omaansa. Asiaan liittyy voimakas intohimo ja vahvat mielipiteet. Voisi kuvitella, että tällaista puhetta on jalkapallon kannattajilla, Wikström sanoo.

Tällaista palautetta tulee Käärijälle

Tom Davittin mukaan osa pitää Käärijän laulua huonona. Myös laulutaidosta tulee joiltakin arvostelua tai siitä, ettei laulu ole tarpeeksi voimakasta. Myös suomenkielisestä tekstistä tulee moitteita.

– Vaikka Suomi ei voittaisi, suomenkielinen kappale on mahtava. Jos Suomi ei voita nyt, te voitatte parin vuoden kuluessa.

Davitt pitää itse Käärijästä ja ilkeitä kommentteja tulee etenkin silloin, kun hän hehkuttaa suomalaista. Hän ihmettelee tätä.

– On ok olla oma suosikki mutta ei tarvitse hyökätä toista kohtaan. Se on surullista nähdä.

Avaa kuvien katselu Loreen on yksi ennakkosuosikki ja kerää siksi myös arvostelua. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Tällaista palautetta tulee Loreenille

Loreenia taas arvostellaan Davittin mukaan paitsi kappaleesta, myös puvusta ja kaikesta mahdollisesta. Osa on myös sitä mieltä, ettei kerran voittaneen pitäisi olla Euroviisuissa mukana.

Wiktsrömin mukaan tällainen on uutta Euroviisuissa ja kannattaminen alkaa muistuttaa urheilun fanittamista.

Suomessa keskustelu on vielä hänen mukaansa varsin kesyä. Täällä ymmärretään, että vain yksi voittaa.

– Suomalaiset ovat tottuneet siihen, ettei oma suosikki niin pärjää, hän naurahtaa Suomen viisuhistorialle.