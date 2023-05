Taiteilija halusi kuvata sodassa tapahtuvia raiskauksia – mutta osa katsojista on tulkinnut taulun lapsipornografiaksi ja siksi se töhrittiin

Sveitsiläistaiteilija Miriam Cahnin maalaus Fuck abstraction! töhrittiin spraymaalilla eilen sunnuntaina Pariisin Palais de Tokyon nykytaiteen museossa.

Maalaus esittää käsistään sidottua pienikokoista ihmishahmoa polvillaan kasvottoman miehen edessä, jolla on erektio. Näyttää siltä, että hahmo pakotetaan antamaan miehelle oraaliseksiä.

Kuvat taulusta alkoivat levitä sosiaalisessa mediassa maaliskuun alussa, kun sen tulkittiin kuvaavan aikuisen ja lapsen välistä seksiä. Kohu oli valmis, kertoi muun muassa yhdysvaltalainen kuvataiteen aikakauslehti Art News (siirryt toiseen palveluun).

Useat lastenoikeuksien järjestöt ovat tuominneet maalauksen lapsipornografiana ja vaatineet, että se poistetaan museosta. Joukossa on ranskalainen kansanedustaja, lastenoikeuksien valtuuskunnan jäsen Caroline Parmentier.

Taulun poistamisesta on käyty myös oikeustaistelu, mutta Ranskan korkein hallinto-oikeus Conseil d'Tat hylkäsi vaatimuksen huhtikuussa.

Cahn halusi käsitellä raiskauksia sotarikoksina

Taiteilija Miriam Cahn on kiistänyt, että taulussa olisi lapsipornografiaa.

– He eivät ole lapsia. Tämä taulu käsittelee seksuaalisuuden käyttöä sodan aseena, rikoksena ihmisyyttä vastaan, Cahn sanoi lausunnossa maaliskuussa.

Palais de Tokyon näyttelyssä taulun vieressä on teksti, jossa työn selitetään liittyvän Ukrainan sotaan.

– Fuck abstraction! on tehty Ukrainan sodan aikana ja sen jälkeen maailmalle on välitetty kuvia joukkohaudoista Butšassa, samoin kuin kuvia lukemattomien naisten ja miesten raiskauksista.

Vanhempi mieshenkilö tuhri taulun

Taiteilijan vakuuttelut eivät ole vaientaneet kritiikkiä. Eilen mies, jota on kuvailtu vanhahkoksi, töhri taulun violetilla spraymaalilla. Museon turvamiehet ottivat miehen välittömästi kiinni, ja hänet luovutettiin poliisille.

Uutistoimisto AFP:n lähteen mukaan mies töhri taulun, koska hän ei pitänyt lapsen ja aikuisen kuvaamisesta seksuaalisesti taulussa. Mies ei kuulu mihinkään aktivistiryhmään.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on tuominnut tänään maanantaina tauluun kohdistuneen ilkivallan.

– Taideteokseen kohdistettu hyökkäys on arvojemme vastaista. Ranskassa taide on aina vapaata ja kunnioitus taiteen luomista kohtaan on taattu, Macron kirjoitti viestipalvelu Twitterissä.

Palais de Tokyo kertoo yhdessä Miriam Cahnin kanssa päättäneensä, että taulu pidetään esille näyttelyn loppumiseen sakka, vaikka se on tuhrittu. Näyttelyssä on tähän mennessä käynyt 80 000 vierasta.