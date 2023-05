Kun kyy luikertelee pihaan, soitetaan Tapani Tuovinen paikalle – näin käärme otetaan oikeaoppisesti kiinni siirtämistä varten

Kyykäärmeen siirtäminen onnistuu kahden lehtiharavan sekä kannellisen sangon avulla. Helpompi tapa on soittaa henkilölle, jolla on taitoa ja välineet kyyn siirtämiseen.

Se on kevään merkki, kun kyykäärmeet heräävät lämpöön talvipesästään. Etelä-Pirkanmaalla Urjalassa asuvan Tapani Tuovisen lapsuuden kotitalon pihamaalle luikerteli maanantaina kaksi kyykäärmettä muutaman minuutin välein.

Nämä kyyt valitsivat paikkansa hyvin, onhan Tuovisella on taito siirtää käärmeet vahingoittumattomina pois pihamaalta.

– Kaikki käärmeet, mitä olen ottanut kiinni, olen saanut vahingoittumattomana takaisin luontoon, Tuovinen kertoo.

Käärmeiden siirtämisen pois ihmisten pihamailta Tapani Tuovinen aloitti harrastuksena vasta vuosia sitten, kun hän jäi työelämästä eläkkeelle.

Nyt puhelin pirisee viikoittain, ensin keväällä kyykäärmeiden herätessä talvipesistään, ja sitten taas syksyisin kyiden suunnatessa kohti talviunia.

Tapani Tuovinen sanoo, että kyykäärme ei ole ihmisvihaaja.

Kyykäärmeen siirtämiseen löytyy varustusta autotallista

Alueella asuvat tietävät soittaa Tuovisen hätiin, jos kyykäärme ilmestyy pihamaalle. Myös paikallinen eläinsuojeluyhdistys on vienyt viestiä kyykäärmeen siirtäjästä eteenpäin.

– Yhdeltä pihalta olen hakenut tänä keväänä kolme kyytä pois. Talossa asuva nuori pariskunta innostui asiasta, kun opastin heitä ja näytin työkaluja millä käärmeitä pystyy siirtämään, Tuovinen kertoo.

Tapani Tuovinen toivoo, että kyyn tappamisen sijasta ihmiset mieluummin soittaisivat apuun jonkun, joka voi siirtää käärmeen pois pihasta. Tämän kyyn Tuovinen noukki pihalta siirrettäväksi maanantaina.

Tapani Tuovinen ottaa itselleen muistoksi valokuvan siirrettäväksi kiinniotetuista kyykäärmeistä.

Tuovinen siirtää kyykäärmeitä harrastuksena ja ilmaiseksi. Hän on hankkinut itselleen tarvittavat välineet.

Jos kyykäärmeen haluaa siirtää käsin, Tuovisella on tätä varten pitkät hitsarihanskat. Niistä eivät kyyn hampaat mene läpi. Hanskojen avulla pystyy siirtämään käärmeen, jos pihdeillä ei saa otetta.

Netistä Tuovinen on tilannut käärmeiden siirtämiseen tarkoitettuja pihtejä, joita käyttävät myös käärmeharrastajat. Niiden käyttämisessä täytyy kuitenkin olla tarkkana voimankäytön kanssa, ettei purista vahingossa koko käärmettä poikki.

Tavaroiden joukosta löytyy myös itse tehty haavi, jolla kyyn saa kiinni ja laitettua ämpäriin kuljetusta varten.

Tapani Tuovisella on kyykäärmeiden siirtämistä varten kolmet pitkät pihdit, koukullinen metallikeppi, haavi sekä hitsaajan käsineet.

Normaalilta kesämökiltä ei vastaavia kyyn siirtoon tarkoitettuja välineitä yleensä löydy. Tuovinen antaa vinkiksi, että kyykäärmeen saa ohjattua lehtiharavan päälle ja toisella haravalla, kun puristaa kyytä kevyesti, niin sen pystyy siirtämään ämpäriin.

Tämän jälkeen ämpäriin kansi päälle ja käärmeen voi siirtää muualle.

”Kyy on hienoimpia eläimiä mitä on”

Kesäkuun alun jälkeen kyytä ei saa enää perusteetta tappaa eikä sen elämää häiritä.

Tapani Tuovinen on odottanut kesäkuun alussa voimaan tulevaa uutta kyykäärmeen rauhoittavaa luonnonsuojelulakia jo monta vuotta. Hän pitää sitä tarpeellisena.

– Kyy on minun mielestä yksi hienoimpia eläimiä mitä on. Sitä on jo ehkä satoja vuosia kohdeltu väärin ja kaltoin.

Tuovinen tottui kyihin jo pienenä poikana. Kotitalon pihamaalle luikerteli joka kevät useita kyykäärmeitä, jotka eivät neljän veljeksen pihaleikkejä haitanneet.

– Tuossa pihalla kun juoksenneltiin, niin aina hypättiin vähän pidemmällä askeleella käärmeen yli ja jatkettiin matkaa. Aina niitä vähän pelästyttiin, mutta ei sen kummemmin pelätty, Tuovinen kertoo.

Hän muistelee, ettei kyy koskaan purrut ketään veljeksistä.

– Ehkä ne käärmeet aavistivat, että olemme ystäviä.

Kevään ensimmäiset kyykäärmeet luikertelivat Tapani Tuovisen lapsuudenkodin pihamaalle maanantaina. Kyy on Suomen ainoa myrkyllinen käärme.

Tapani Tuovinen toivoo, että kyyn tappamisen sijasta ihmiset soittaisivat hänen kaltaisilleen ihmisille, jotka siirtävät käärmeitä pois pihamailta.

Siirtämisen aikana hän onkin myös koettanut valistaa ihmisiä käärmeistä.

– Kyykäärmettä ei tarvitse pelätä. Se ei hakemalla hae ihmistä. Se on huonoa tuuria, jos sen viereen astuu sillä tavalla, että se puree, Tuovinen sanoo.