Useita nuoria loukkaantui henkilöauton ulosajossa Lohjalla

Lohjalla viisi nuorta on loukkaantunut henkilöauton ulosajossa sunnuntai-iltana, Länsi-Uudenmaan poliisi tiedottaa (siirryt toiseen palveluun)maanantaina iltapäivällä.

Osa kyydissä olleista loukkaantui vakavammin, heidät vietiin sairaalahoitoon. Kuljettajan lisäksi auton kyydissä oli neljä muuta suunnilleen samanikäistä paikkakuntalaista nuorta.

Poliisin mukaan 17-vuotias poikkeusluvallinen kuljettaja oli ajanut sorapäällystietä ja menettänyt ajoneuvon hallinnan. Auto ajautui tien sivuun ja törmäsi puuhun.

Ulosajo Lohjan Talpelantiellä ilmoitettiin hätäkeskukseen sunnuntai-iltana kello 19.40. Kuljettaja oli ajanut sorapäällysteistä Talpelantietä Karstun suunnasta kohti Saukkolaa.

Poliisin tapahtumapaikalla tekemän tutkinnan perusteella on todennäköistä, että kuljettaja on ajanut ylinopeutta. Paikalla on 30 km/h nopeusrajoitus. Sen sijaan kuljettajan ei epäillä ajaneen päihtyneenä.

Poliisi tutkii tapahtunutta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena sekä vammantuottamuksena.