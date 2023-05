Johanna Vuori, 66, ei uskaltaudu iltaisin Helsingin keskustaan, mutta Lähi-idässä hän matkustelee rohkeasti yksin

Johanna Vuori on kohdannut tilanteita, joissa hänen käsityksensä vieraan maan kulttuurista on osoittautunut aivan vääräksi. Videon kuvat: Johanna Vuori, editointi: Juulia Hämäläinen/ Yle.

Matkailu on tuonut Johanna Vuorelle lisää itseluottamusta. Mielikuvat vieraasta kulttuurista muuttuivat täysin reissujen myötä.

Tamperelainen Johanna Vuori oppi hiljattain jotain uutta itsestään.

Aina itseään arkana pitänyt Vuori olikin paljon rohkeampi kuin hän osasi kuvitellakaan. Tämän hän tajusi lähtiessään ensimmäistä kertaa yksin matkalle ulkomaille.

– Vaikka kielitaitoni ei ole kovin kummoinen, yksin matkustaminen toi minulle lisää itseluottamusta. Tajusin, että ikä ei ole este, vaan aina voi toteuttaa unelmiaan, kuusikymppisenä matkustelun aloittanut Vuori kertoo.

Reissukärpänen puraisi Vuorta juuri ennen koronapandemian alkua. Pandemia jarrutteli matkasuunnitelmia, mutta keväällä 2022 hän päätti vihdoin taas matkustaa.

Avaa kuvien katselu Johanna Vuori kertoo Lähi-idän olevan juuri sopivan lentomatkan päässä. ”Vierailemieni maiden kulttuuri on ystävällinen ja vieraanvarainen ja turistirysiä on vähän.” Kuva on Omanista Hajarvuoristosta. Kuva: Johanna Vuoren blogista.

Lähi-idän maat ovat kiehtoneet Johanna Vuorta pienestä pitäen. Vaikka aiemmin tehtyjen matkojen määrä oli laskettavissa yhden käden sormilla, löytämänsä rohkeuden myötä Vuori päätti suunnata reissuilleen yksin.

Hän oli jo aiemmin matkustellut Qatarissa miehensä kanssa, mutta nyt Lähi-idän muut alueet houkuttelivat Vuorta puoleensa.

Hän oli jo suuntaamassa Iraniin, mutta maassa puhjenneiden levottomuuksien takia Vuori päättikin matkustaa ensin turvallisemmaksi luokiteltuun maahan.

Yksin tehtyjä matkoja muun muassa Omaniin ja Qatariin on takana jo muutamia.

– Nautin kauheasti yksin matkustamisen vapaudesta ja siitä, että voin tehdä mitä huvittaa. Tykkään tavata paikallisia ihmisiä ja koen, että yksin matkustaessa saan heihin kontaktia paremmin, Vuori sanoo.

Mennäkö vai eikö mennä?

Perheen yhteistä rantalomaa suunnitellessa Lähi-idän maat eivät välttämättä käy ensimmäisenä mielessä, vaikka esimerkiksi Egypti, Marokko, Jordania ja Persianlahden maat ovat suomalaistenkin keskuudessa suosittuja rantakohteita.

Suomen Lähi-idän instituutin tulevaksi johtajaksi valittu Susanne Dahlgren ajattelee Lähi-idällä olevan ansaittua huonompi ja hieman epäilyttävä maine.

Ulkoministeriön matkustusilmoituksissa useat Lähi-idän maat, kuten Iran, Irak ja Jemen, on luokiteltu turvallisuustasoltaan sellaisiksi, ettei niihin kehoteta matkustamaan ollenkaan.

– Vaikka Lähi-idän maine väkivaltapesäkkeenä on olemassa, siellä on hyvin paljon rauhallisia alueita, jossa voi liikkua ja tavata ihmisiä. Esimerkiksi Jemenissä levottomuudet ovat rajoittuneet osaan maata ja maan muilla alueilla liikkuminen voi olla hyvinkin turvallista, Dahlgren kertoo.

Hän muistuttaa, että nämä ikään kuin vaaralliseksi luokitellut maat eivät rajoitu Lähi-itään mitenkään.

– Tänä keväänä vaikkapa Pariisiin matkustaminen on voinut olla riskaabelia, sillä siellä on ollut paljon väkivaltaisia mielenosoituksia.

Avaa kuvien katselu Johanna Vuoren ottamassa kuvassa on uimaranta Muscatin kaupungissa, Omanissa. Kuva: Johanna Vuoren blogista.

Myös Johanna Vuori pitää Lähi-idän mainetta turhan huonona. Hän matkustaa Lähi-idässä lähtökohtaisesti ulkoministeriön turvalliseksi luokittelemiin maihin, joiden kulttuuriin ja poliittiseen tilanteeseen on perehtynyt ennen matkaa.

Vuoren mielestä pelottavampaa olisi matkustaa Euroopan isoissa kaupungeissa.

– Itse en menisi iltaisin yksin pyörimään Helsingin keskustaan. Lähi-idässä kaduilla ei ole juopuneita ja huumehörhöjä, joita tarvitsee pelätä.

Ulkoministeriön matkustusilmoitusten hän ajattelee olevan aivan paikallaan, vaikka uskookin niiden olevan hieman ylivarovaisia.

– En ole niin rohkea, että lähtisin sellaisille alueille, joilla on levottomuuksia, Vuori tuumaa.

Käsitykset menivät kokonaan uusiksi

Ennen ensimmäistä matkaansa Johanna Vuori oli lukenut ja kuullut paljon Lähi-idän kulttuurien uhkakuvista. Näistä päällimmäisinä mielessä olivat oletettu naisturistien huono kohtelu, tiukat moraalisäännöt ja kovat rangaistukset.

Kokemusten myötä ajatukset vieraasta kulttuurista ovat kuitenkin muuttuneet huomattavasti.

Vuori kertoo terveen järjen olevan oleellinen matkavaruste yksin matkustavana naisena. Sillä hän viittaa paikallisen kulttuurin kunnioittamiseen.

– Se ei tarkoita, että pitäisi pukeutua mihinkään kaapuun. Riittää, että olkapäät ja polvet ovat peitettynä. Kyllähän me täällä Suomessakin toivomme, että tänne tulevat kunnioittavat meidän kulttuuriamme.

Matkoillaan Vuori on kohdannut tilanteita, joissa hänen käsityksensä maan kulttuurista on osoittautunut aivan vääräksi. Erilaisista arvoista ja esimerkiksi työssäkäymisestä Vuori on keskustellu paikallisten naisten kanssa.

– He jaksavat ihmetellä, miksi käyn töissä, vaikka minulla on mies. Eräskin nainen kysyi, että mikä se sellainen mies on, joka laittaa vaimonsa töihin. Totta kai kunnon mies hoitaa hommansa niin, ettei naisen tarvitse tehdä töitä.

Johanna Vuori kokee, että länsimaiset käsitykset Lähi-idän maiden kulttuureista, ja etenkin naisen asemasta, ovat hyvin vääristyneitä.

– Minun mielestäni Lähi-idän maissa naiset ovat voimakkaita hahmoja. He itse näkevät, että heillä on länsimaiseen naiseen verrattuna paljon etuja, sillä jos he käyvät töissä, he saavat pitää palkkansa omana ilonaan. Mies maksaa työllä perheensä elämän.

Vuori kirjottaa matkakokemuksistaan blogissa ja Instagramissa. Hän avaa ajatuksiaan länsimaalaisten suppeista käsityksistä koskien Lähi-idän kulttuureja ja jakaa kirjavinkkejä aiheesta kiinnostuneille.

Tulevat matkasuunnitelmat ovat vielä auki, mutta suunta on selvä.

– Seuraavana matkakohteena kiinnostaisi Salalah Omanissa, Saudi-Arabia, tai Marokko. Mutta olen myös pitkään haaveillut pidemmästä risteilystä.

