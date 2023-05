Lihavarkaudet yleistyvät Ruotsissa – lihahyllyt putsataan minuuteissa ja liha myydään ravintoloihin

Kolmikymppinen pariskunta meni Coop-myymälään Lundissa helmikuun lopussa. Kummallakin oli mukanaan suuri urheilulaukku. Muutamassa minuutissa he tyhjensivät lihatiskiltä kasseihinsa sisäfilettä ja entrecôtea yli 16 000 kruunun eli lähes 1 600 euron edestä.

Siviilivaatteisiin pukeutunut turvamies pysäytti pariskunnan myymälän ulkopuolella. Poliisikuulusteluissa kävi ilmi, että he olivat tehneet vastaavia varkauksissa useissa isoissa myymälöissä Etelä-Ruotsissa. Pariskunta tuomittiin neljän kuukauden vankeuteen.

Lihavarkauksista kertoo sanomalehti Dagens Nyheter (siirryt toiseen palveluun), joka on haastatellut Ruotsin kaupanalan työnantajien etujärjestöä Svensk Handelia, kauppiaita sekä kaupan työntekijöitä.

– Suurimmat jäsenemme ottivat meihin yhteyttä. Heidän mukaansa tästä on tullut valtava ongelma, eivätkä he tienneet, mitä tehdä. Suuria määriä lihaa vain katoaa, turvallisuuspäällikkö Niina Jelver Svensk Handelista kertoo DN:lle.

Liha myydään pimeillä markkinoilla, lähinnä ravintoloihin. Lihakilo maksaa noin 80 kruunua eli 8 euroa pimeillä markkinoilla.

Svesk Handel: Massarikollisuus jätetty huomioimatta

Ruotsin elintarvikekauppiaiden järjestö Livsmedelshandlarna teki maaliskuussa kyselyn, jonka mukaan seitsemän kymmenestä kauppiaasta kertoi lihavarkauksien lisääntyneen neljän viime kuukauden aikana.

– Meillä on toki paljon jengirikollisuutta ja ammuskeluja, mutta massarikokset on jätetty huomiotta hyvin pitkään. Se on portti törkeämpään rikollisuuteen. Jos myymälävarkauksia pidetään riskittöminä, se lähettää rikollisille signaalin, että he voivat jatkaa, Jelver arvelee.

Lihavarkauksia tehdään kaikkialla maassa, mutta yleisimpiä ne ovat suurissa kaupungeissa. Käytännössä monet myymälät ovat siirtäneet kalleimpia lihojaan hyllyiltä palvelutiskille. ICA-kauppias Cecilia Stanell Västeråsissa on toiminut juuri niin.

– Jos laittaisin lihat nyt hyllyihin, ne varastettaisiin iltaan mennessä, ja hyllyt olisivat tyhjinä, hän sanoo DN:lle.

Hän kertoo, että myymälässä käytetään useita tunteja viikossa varkauksien dokumentoimiseen ja rikosilmoitusten tekemiseen. Useimmiten poliisi kuitenkin ilmoittaa lakkauttaneensa esitutkinnat rikoksista.

Poliisin mukaan elintarvikevarkauksien selvittäminen kuuluu sen prioriteetteihin, koska varkailla on usein yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Se kuitenkin huomauttaa samalla, että muu törkeä rikollisuus sitoo resursseja.