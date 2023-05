Perussuomalaisten irtiotot hallituksessa olisivat riski Petteri Orpolle, arvioi politiikan tutkija

Politiikan tutkija Emilia Palonen Helsingin yliopistosta arvioi, että perussuomalaisten puheenjohtajalla Riikka Purralla on aito halu samaan hallitukseen Petteri Orpon (kok.) kanssa, mutta puolueen edustajien irtiotot voisivat hankaloittaa hallitusyhteistyötä.

– Jos kaksilla rattailla ajaminen, mitä perussuomalaiset on tehnyt eduskunnassa jo pitkään, jatkuu hallituksessa, onhan se riski Petteri Orpolle, Palonen totesi maanantain A-studiossa.

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Mauri Peltokangas kritisoi hallitusneuvottelukumppani RKP:ta viikonloppuna sosiaalisessa mediassa. Puolueen varapuheenjohtaja Sebastian Tynkkynen puolestaan arvosteli aiemmin viime viikolla hallituksen muodostaja Orpoa Ylen sisällöntuotantoon liittyvissä asioissa.

Palosen mukaan perussuomalaiset haluaa osin haastaa liberaalia hegemoniaa ja osin taas profiloitua asiapuolueena esimerkiksi maahanmuuttoon liittyen. Poliittisen viestinnän tutkija Elisa Kannasto Seinäjoen ammattikorkeakoulusta kommentoi, että toimimalla näin perussuomalaiset on päässyt käsiksi sosiaalisen median logiikkaan.

– Kansalaiset lähtevät puhumaan heistä, ja he pääsevät tätä kautta mediaan.

Kannasto muistutti, että nimenomaan Peltokankaalla ja Tynkkysellä on vahvat henkilöbrändit.

– Heillä on kansan tukea ja he osaavat hakea kannatusta somessa. On kiinnostavaa nähdä, miten Purra laittaa rivit kuntoon.

