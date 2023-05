Kanada karkottaa kiinalaisdiplomaatin, joka uhkaili kanadalaispoliitikkoa

Kanadan pääministeri Justin Trudeaulta on vaadittu kovempia toimia suhteessa Kiinaan.

Taustalla on lehden julkaisema raportti, jonka mukaan Kiina yritti estää maan vastaiset äänestykset parlamentissa.

Kanadan ulkoministeriö ilmoitti maanantaina karkottavansa kiinalaisdiplomaatin, joka on uhkaillut kanadalaista parlamenttiedustajaa ja tämän perhettä. Parlamenttiedustaja on kritisoinut Kiinan politiikkaa.

Nyt karkotettava kiinalaisdiplomaatti on työskennellyt Kiinan konsulaatissa Torontossa.

Diplomaattisen protokollan mukaisesti Kanada ilmoitti karkotettavan kiinalaisdiplomaatin olevan persona non grata eli ei-toivottu henkilö.

– Teen tämän asian selväksi: Me emme hyväksy minkäänlaista ulkopuolista vaikuttamista Kanadan sisäisiin asioihin. Kanadassa olevia diplomaatteja on varoitettu, että tämän tapaisesta käytöksestä seuraa karkotus kotimaahan, Kanadan ulkoministeri Melanie Joly sanoi ulkoministeriön lausunnossa.

Karkotuksen taustalla on viime viikolla kanadalaislehti Globe and Mailin julkaisema raportti, jossa väitettiin Kanadan hallinnon sulkeneen silmänsä Kiinan sekaantumiselta Kanadan asioihin.

Lehden mukaan Kiinan tiedustelupalvelu oli suunnittelut kohdistavansa parlamenttiedustaja Michael Chongiin ja tämän Hongkongissa asuviin sukulaisiin sanktioita. Niiden taustalla oli parlamentin äänestys helmikuussa 2021, jossa Kiinan toiminta Xinjiangin maakunnassa tuomittiin kansamurhaksi.

Lehden lainaaman Kanadan tiedustelupalvelun dokumentin mukaan Chongiin ja tämän sukulaisiin kohdistuvilla sanktioilla oli lähes varmasti tarkoitus luoda esimerkkitapaus ja estää muita edustajia esittämästä Kiinan vastaisia näkökantoja.

Kiina kiistää väitteet

Kiinan suurlähettiläs oli tapauksen vuoksi Kanadan ulkoministeriössä puhuteltavana viime viikolla. Kiinan ulkoministeriö syytti Kanadaa perusteettomasta panettelusta ja herjauksesta. Lisäksi ulkoministeriö kiisti tehneensä mitään väärää ja väitti, että koko tapaus on kanadalaismedian ja poliitikkojen kehittämä.

Kanadan pääministeri Justin Trudeauta on vaadittu ottamaan kova linja Kiinaa kohtaan, kun on paljastunut, että Kiina on yrittänyt vaikuttaa Kanadan vaaleihin vuosina 2019 ja 2021.

Kiina on kiistänyt myös nämä väitteet. Niitä tutkitaan Kanadan parlamentin valiokuntakuulemisissa ja muissa tutkimuksissa.