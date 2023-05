Lämmin sää saa vedet liikkeelle: Kainuuseen ennustetaan keskimääräistä suurempia tulvia

Sotkamossa Hiukan uimarannalla on vielä lunta ja jäätä. Kuva otettu maanantaina.

Lunta on vielä reilusti sulamatta ja se vaikuttaa sulamisvesien määrään.

Kainuun alueelle ennustetaan keskimääräistä suurempia tulvia. Viime päivinä lämmennyt sää kääntää jokien ja luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet nousuun Kainuusta aina pohjoisimpaan Lappiin ulottuvalla alueella.

Kevättulvista odotetaan keskimääräistä suurempia, koska lunta on vielä reilusti sulamatta.

Suomen ympäristökeskuksen mukaan lumen vesiarvo on paikoin jopa 100 millimetriä toukokuun alun keskimääräistä tasoa suurempi Oulujärven yläpuolisilla alueilla, koska parin viime viikon aikana on satanut runsaasti lisää lunta. Oulujoen alajuoksulla lumen vesiarvo on lähempänä ajankohdan tyypillistä arvoa.

