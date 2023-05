Tiina Helinin kolumni: Miten sujuu parisuhde, kun nainen hioo tunnetaitojaan terapiassa, mutta mies jää edelleen saman avun ulkopuolelle?

Yhteiskunnallisuus on pois muodista – nyt uskotaan, että yksilö on vain yksin vastuussa ongelmistaan. Siksi terapia kiinnostaa, mutta rakentaako se samalla sukupuolia erottavaa kuilua?

”Ei siitä terapiasta oo mitään hyötyä. Terapeutit ei tajuu mun stoorii. Ne on keskiluokkasia, keski-ikäsiä naisia, jotka kauhistelee mun rankkaa elämää. Emmä tarvii sääliä, mä tarviin jonkun, joka jeesaa”, miespuolinen ystäväni avautui.

”Välillä mietin, et miten toi ei lainkaan reflektoi ajatuksiaan ja tunteitaan? Miten miehen itsetuntemuksen kehittyminen tapahtuu niin eri aikaan?” Terapiassa käynyt naispuolinen ystäväni sanallisti ajatuksiaan kumppanistaan.

Elämme yksilöuskon ja uusliberalismin aikaa. Mottomme on enemmän, tuottavammin, tehokkaammin. Oma minuuskin on projekti, jonka määränpää on parempi versio itsestään.

Kun vain yksilön katsotaan olevan vastuussa ongelmistaan, niiden hoitokin on yksilön hoitamista. Ajatus kulminoituu terapian (siirryt toiseen palveluun) suosiossa.

Terapeuttinen valta näkyy siinä, kuka määrittää, mikä on normaalia ja mikä ei.

Perinteiset elämää, ihmisten asemaa ja suhteita jäsentävät raamit ovat pitkään olleet murroksessa. Uskontokunta, perhe tai vakituinen työpaikka menettävät merkitystään. Niiden sijaan elämä jäsentyy sosiaalisessa mediassa, harrastuspiireissä ja vaihtuvissa työsuhteissa.

Sosiologi Phillip Rieff ennusti (siirryt toiseen palveluun) jo yli puoli vuosisataa sitten, että ohut ihmiskuva ja välitöntä onnea tavoitteleva terapiakulttuuri tulee sivuuttamaan yhteisöllisen uskonnollisuuden merkityksen. Nykyään juuri terapiakulttuuri tarjoaakin käsitteitä, joilla henkilökohtaiset ongelmat tuodaan näkyviksi, yhdessä jaetuiksi kokemuksiksi.

Tutkijoiden Kristiina Brunilan, Esko Harnin, Antti Saaren ja Hanna Ylöstalon mukaan se on terapeuttista valtaa (siirryt toiseen palveluun) – ja samalla yhteiskunnallista vallankäyttöä. Valta näkyy psykotieteellisessä asiantuntijuudessa ja terapiamuodoista tutuista sanastoissa, arvoissa ja toimintatavoissa. Se näkyy siinä, kuka määrittää, mikä on normaalia ja mikä ei.

Terapiaan hakeutuvat etenkin korkeakouluttautuneet naiset. Ulkopuolelle jäävät pienituloiset ja nuoret miehet.

Mielenterveysongelmat ovat usein yhteydessä köyhyyteen, (siirryt toiseen palveluun) syrjintään, työttömyyteen ja vähemmistöasemaan – eri kipukohtiin ja oloihin yhteiskunnassa. Silti on tavallista, että hoidamme yksilöä (siirryt toiseen palveluun) terapialla yhteiskunnan ongelmien sijaan: säädämme yksilöä, vaikka haemme helpotusta esimerkiksi työstä uupumiseen.

Terapeuttinen valta liittyy myös sukupuoleen. Tutkimusten mukaan (siirryt toiseen palveluun) terapeuttiset puhetavat kannustavat nimenomaan naisia muuttumaan. Terapiapuhe vahvistaa käsitystä, että naisten tunteet aiheuttavat ongelmia parisuhteelle. Menkää hoitoon siis!

Ja naiset menevät.

Terapiaan hakeutuvat etenkin korkeakouluttautuneet naiset. Eli ryhmä, jossa psykiatrisista häiriöistä kärsiminen on vähäisempää. Myös Suomessa (siirryt toiseen palveluun) useimmiten Kelan kuntoutuspsykoterapiaa saavat juuri korkeakoulutet naiset.

Meille on syntymässä sukupuolen ja yhteiskuntaluokan mukaan määrittyvä terapiakuilu.

Ulkopuolelle jäävät pienituloiset ja epävarmassa työmarkkina-asemassa olevat nuoret – ja varsinkin miehisen pärjäämisen kulttuurin jäänteistä kärsivät nuoret miehet.

Meille on syntymässä sukupuolen ja yhteiskuntaluokan mukaan määrittyvä terapiakuilu.

Arjessaan maskuliinisten tunnesääntöjen raameissa toimivat miehet kohtaavat terapiassa itsetuntemuksen ja tunteiden sanallistamisen ammattilaisiksi kehittyneitä naisia.

Miltä mahtaa näyttää parisuhteiden muodostuminen tai ylipäätään vuorovaikutus maailmassa, jossa korkeakoulutetut naiset käsittelevät tunnetaitojaan terapeutin avulla, ja muut jäävät kategorisesti avun ulkopuolelle?

Tutkimusten (siirryt toiseen palveluun) mukaan miehet saattavat ripustautua vanhaan sukupuolihierarkiaan vetäytymällä kommunikaatiosta parisuhteessa. Vanhat malli eivät kuitenkaan palvele ketään, vähiten historian ja kulttuurin vuoksi tunne-elämän estoista kärsiviä nuoria miehiä.

Voiko raskaasta lähiötaustasta ponnistava nuori mies kokea tulevansa ymmärretyksi terapiassa – varsinkaan, jos koetut ongelmat eivät ole peräisin itsestä vaan yhteiskunnan rakenteista.

Miespuolisen ystäväni esittämä huoli on todellinen. Terapeuteista suuri osa on keskiluokkaisia ja keski-ikäisiä naisia. Voiko raskaasta lähiötaustasta ponnistava nuori mies todella kokea tulevansa ymmärretyksi terapiassa – varsinkaan, kun koetut ongelmat eivät ole peräisin itsestä vaan vallitsevan yhteiskunnan ja olosuhteiden rakenteista: koulukiusaamisesta, pienituloisuudesta, hoitamattomista oppimisvaikeuksista, työttömyydestä ja niin edelleen...

Reilu kymmenen vuotta sitten (siirryt toiseen palveluun) (2010) Kelan kuntoutuspsykoterapiaa sai vajaat 16 tuhatta ihmistä. Vuonna 2021 heitä oli jo yli 60 tuhatta. Koko kymmenen vuoden jaksona potilaista vain 26 prosenttia oli miehiä – loput naisia.

On aika pohtia, miten mielenterveyteen liittyviin ongelmiin tarjotaan apua yhteiskuntaluokasta ja sukupuolesta riippumatta. Ja olisi aika tarjota myös vertaistukea, ymmärrystä ja apua heille, joiden haasteet eivät ratkea kehittämällä terapeuttista itseymmärrystä.

”Kukaan ei ota mua tosissaan, oon niin väsynyt tähän yhteiskuntaan”, summasi miespuolinen ystäväni.

Näitä kokemuksia ei voi enää sivuuttaa.

Tiina Helin

Kirjoittaja on 28-vuotias sosiologi, jonka oleellisin ymmärrys yhteiskunnasta on syntynyt ennen yliopistoa kaupan kassalla, varastolla, ruokalähettinä, siivoojana ja vanhustenhoidossa.

