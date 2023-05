Piña colada tekee paluuta Käärijän nosteessa – näin valmistat alkoholittoman viisujuoman

Vuoropäällikkö Arttu Pyy pilkkoo tuoreita ananaksia Lappeenrannan Kasinoterassilla.

Ananas saa seurakseen ananasmehua ja kookoskermaa sekä sokerisiirappia ja jäämurskaa. Näin valmistuu alkoholiton piña colada -mocktail.

– Se on aika helppo valmistaa. Tuoretta ananastakaan ei välttämättä tarvitse, Pyy sanoo.

Hänen mukaansa piña coladan kysyntä on kasvanut hieman sen jälkeen, kun Käärijän euroviisukappale Cha cha cha nousi pinnalle. Räjähdysmäistä kasvu ei ole kuitenkaan ollut.

– Jos Euroviisuista tulee voitto, pitää luultavasti alkaa pilkkomaan ananaksia enemmänkin, Pyy arvioi.

Avaa kuvien katselu Arttu Pyy työskentelee vuoropäällikkönä Lappeenrannan Kasinoterassin lisäksi Amarillossa. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Valtakunnallisesti S-ryhmän ravintoloissa ei ole havaittu kasvua piña coladan myynnissä ainakaan toistaiseksi. Osa ravintoloista on kuitenkin ottanut juoman valikoimiinsa, ja pienimuotoiseen myynnin kasvuun on varauduttu.

Ravintola-alan verkkomedia Avec kertoi (siirryt toiseen palveluun) puolestaan viime viikolla, että juoman menekki oli muutamissa sen haastattelemissa ravintoloissa kasvanut.

Ruokakaupat varautuvat

Päivittäistavarakaupan puolella S-ryhmä ja Lidl kertovat varautuneensa siihen, että piña colada -ainesten kysyntä voi loppuviikosta kasvaa. Toistaiseksi kasvua ei ole kummassakaan havaittu.

– Pidempään säilyvien tuotteiden, kuten säilykeananaksen, kookosmaidon ja -kerman osalta meillä on hyvä saatavuus. Tuoreen ananaksen kohdalla olemme varautuneet tavallista suurempaan menekkiin loppuviikon osalta, Johanna Liukkonen Lidlin viestinnästä kertoo sähköpostitse.

Kesko puolestaan kertoo, että sen ruokakaupoissa myytävien eräiden sekä alkoholillisten että alkoholittomien piña colada -juomatuotteiden myynti on selvästi kasvanut. Myös on tapahtunut kookosmaidon kysynnälle. Esimerkiksi Pirkka parhaat -kookosmaidon ja 2,5 desilitran kerman myyntimäärä on toukokuun aikana tuplaantunut, samoin ananasmehun.

Avaa kuvien katselu Tältä näyttää Arttu Pyyn tekemä piña colada -mocktail. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Alkoholilliseen piña colada -cocktailiin käytetään monissa ohjeissa vaaleaa rommia. Sen myynnissä oli Alkossa pieni piikki jo Uuden musiikin kilpailun aikaan, kertoo Alkon viestintäpäällikkö Varpu Göös.

– Meillä voi sanoa Käärijä-huuman näkyvän, kun puhutaan vaaleiden rommien kysynnän kasvusta, Göös kertoo.

Parin viime viikon aikana vaaleiden rommien kysyntä on Göösin mukaan kasvanut joitakin prosentteja, kymmenen prosentin molemmin puolin.

Käärijän oma ohje alkoholittomaan piña coladaan on kuultu Uuden musiikin kilpailun finaalissa, jossa reseptin kertoi lähetyksen lopuksi selostaja Mikko Silvennoinen. Voit kuunnella klipin alta.

Seuraatko viisuja? Mitä kisakatsomossa tarjotaan? Voit keskustella aiheesta 10. toukokuuta kello 23.00 asti Yle Tunnuksella.