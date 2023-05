Suunnitelma on jo valmiina, jos Suomi voittaa Euroviisut – Tampereella areenan kalenteri vaatisi raivaamista

Tampereen areenalle on sovittu jo tapahtumia jopa vuodelle 2028 asti.

Suomea Euroviisuissa edustava Käärijä selvitti tiensä Euroviisujen finaaliin. Kilpailun finaali kisataan tämän viikon lauantaina, 13. toukokuuta Liverpoolissa.

Jos kilpailun suurimpiin ennakkosuosikkeihin lukeutuva suomalainen voittaisi Euroviisut, ensi vuonna Suomi isännöisi laulukilpailua toista kertaa historiassaan.

Ylen luovien sisältöjen ja median johtaja Ville Vilén kertoo, että parhaaseen mahdolliseen tilanteeseen on jo alettu valmistautua.

– Tänä vuonna huuma on kovasti noussut. Totta kai tästä on ollut puhetta. Suunnitelma on valmiina, jos näin käy, Vilén sanoo viitaten Käärijän voittoon.

Viimeksi kun Suomi isännöi Euroviisuja vuonna 2007, kisanäyttämönä toimi nykyisin Helsinki-hallina tunnettu areena. Vilénin mukaan tuolloin Euroviisujen isännöintiin valmistauduttiin noin vuoden ajan. Hän arvioi, että nyt edessä olisi samanpituinen projekti.

– Siihen kuuluu kisan ja tapahtuman rakentamisen lisäksi paljon ulkopuolisia asioita. Järjestäjämaan pitää järjestää hotellihuoneista ja kuljetuksista lähtien kaikki, Vilén sanoo.

”Ei meillä kovin montaa vaihtoehtoa ole Suomessa”

Euroviisu-formaatin omistava Euroopan yleisradiounioni (EBU) auttaa isäntämaata käytännön järjestelyissä.

Jos voitto Suomeen tänä vuonna tulee, Ylellä on noin kuukausi aikaa kertoa EBU:lle, aikooko se järjestää ensi vuoden kilpailun.

Ville Vilén kertoo, että Yle kävisi keskusteluja potentiaalisten kaupunkien kanssa siitä, miltä kilpailu tulisi kussakin kaupungissa näyttämään.

– Yle tekisi EBU:n avulla päätöksen siitä, missä kilpailu olisi paras järjestää, Vilén sanoo.

Mikä tahansa kaupunki ei voi isännöidä Euroviisuja, sillä EBU:lla on tiukat kriteetit kilpailun järjestämisen suhteen. Lähellä pitää olla kansainvälinen lentokenttä, tarpeeksi hotellikapasiteettia sekä vaatimukset täyttävä ja riittävän iso halli itse kilpailulle.

– Ei meillä kovin montaa vaihtoehtoa ole Suomessa.

Tampereen areenan toimitusjohtajan Marko Hurmeen mielestä Euroviisujen isännöiminen olisi fantastinen asia sekä Tampereelle että koko Suomelle.

Aikataulu vaatisi muutoksia Tampereella

Kun Suomessa puhutaan suurten tapahtumien isännöimisestä, katse kääntyy nykyään väistämättä Tampereen suuntaan.

Tampereen areenan toimitusjohtaja Marko Hurme kertoo, että jos ensi vuoden Euroviisujen isännöintivastuu osuisi Käärijän voittaessa Tampereelle, se vaatisi muutoksia areenan aikatauluihin. Areenalle on sovittu joitakin tapahtumia jopa vuodelle 2028 asti.

Hurmeen mukaan Euroviisujen vaatimaa valmista useiden viikkojen tyhjää rakoa ei aikataulusta löydy.

– Jos tämä on heidän toivepaikkansa, niin sitten kuunnellaan ja aletaan sovittamaan. Aiemminkin on jouduttu tekemään siirtoja muiden tapahtumajärjestäjien kanssa, Hurme kertoo.

Hurmeen mukaan neuvotteluja isännöintivastuusta tulisi käydä usean toimijan kanssa. Perjantaina Tampereella käynnistyvien jääkiekon MM-kisojen tapaan muutoksia jouduttaisiin suurtapahtuman vuoksi tekemään areenan lisäksi sen läheisyydessä oleville alueille.

Yksi haaste käytännön järjestelyissä on kansainvälisten lähetysyhtiöiden studioihin ja teknologiaan liittyvät toiveet. Hurme kuitenkin muistuttaa, että kyvykkyyttä kuvan ja äänen lähettämiseen maailmalle löytyy, josta esimerkkinä toimivat juuri MM-kisat.

Marko Hurme on luottavainen, että Euroviisut ja Tampere olisivat toimiva yhdistelmä toteutuessaan. Hänen mielestään areenan digitaaliset pinnat ja sen moderni tekniikka täyttäisivät kilpailun vaatimat standardit.

– Ilolla toivotan tapahtuman tänne tervetulleeksi, jos se on vain käytännössä mahdollista.