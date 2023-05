Suhteet katkesivat Venäjään, mutta komissaari Jutta Urpilainen näkee, että Suomella on uusia yhteistyömahdollisuuksia

Urpilaisen mielestä on tärkeää pohtia myös kotimaisessa keskustelussa, mihin asioihin halutaan EU:n ottavan kantaa.

EU-komissaari Jutta Urpilainen vierailee tänään Eurooppa-päivänä Pohjois-Savossa Kuopiossa. Sota Ukrainassa katkaisi kaiken yhteistyön Venäjän kanssa. Mahdollisuuksia on kuitenkin uusien kumppanien kanssa.

Sitten, kun Ukraina on saanut oikeudenmukaisen rauhan, voidaan miettiä, mikä on rajayhteistyön tulevaisuus, toteaa EU komissaari Jutta Urpilainen.

Sota Ukrainassa katkaisi yhteistyön Venäjän kanssa. Urpilainen ei näe minkäänlaista yhteistyömahdollisuutta Venäjän kanssa tällä hetkellä.

Yhteistyömahdollisuuksia on kuitenkin uusien kumppanien kanssa.

Urpilaisen mukaan esimerkiksi geopoliittinen kilpailu on lisännyt kiinnostusta Pohjois-Suomea ja miksi ei Itä-Suomeakin kohtaan. Nyt kysymys on, miten kiinnostus muutetaan konkreettisiksi hankkeiksi ja sitä kautta hyödyksi tälle alueelle.

– EU teki jokin aika sitten oman arktisen strategian, jossa myös paalutetaan politiikkatavoitteita arktiselle yhteistyölle, hän sanoo.

Sodalla on ollut vaikutus myös komissaarin työhön

Jutta Urpilainen vastaa komissaarina EU:n ja 126 muun maan yhteistyöstä. Vaikka sotaa käydään Euroopassa, kriisi on globaali.

Köyhimmissä maissa, joissa taloudellisesti toivutaan vasta koronan vaikutuksista, tilanne on hankala. EU:n tehtävä on tukea näiden maiden kehitystä ja vakautta.

Samaan aikaan pitää yrittää synnyttää myös uusia kumppanuussuhteita EU:lle tilanteessa, missä on oltu energiasta niin riippuvaisia Venäjästä tai raaka-aineista Kiinasta.

Urpilaisen mielestä EU:ta ei tulisi pitää itsestäänselvyytenä, vaan on tärkeää pohtia myös kotimaisessa keskustelussa, mihin asioihin EU:n halutaan ottavan kantaa.

– Ilmastonmuutos, digitalisaatio, geopolitiikka, turvallisuus ja huoltovarmuuskysymykset ovat sellaisia, mihin tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä. Siinä EU on meille läheisin yhteisö, jossa on niitä leveämpiä hartioita tarjolla ja sen takia on tärkeää, että myös hallitusneuvotteluissa näitä kysymyksiä mietitään, hän sanoo.

Suomi on aktiivinen EU-toimija ja komissaari Jutta Urpilainen toivoo, että se on tulevaisuudessakin sekä tuo omia ehdotuksia ja on rakentava.

Hän kaipaa, että Suomi panostaisi ennakkovaikuttamiseen sen sijaan, että kantaa otetaan vasta kun komissio on jo esityksensä tehnyt.