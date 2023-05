Kirjeenvaihtajan analyysi: Putin toisti voitonpäivänä vanhaa propagandaansa Ukrainan sodasta

Puheessaan Vladimir Putin väitti, että Venäjää vastaan on aloitettu sota. Venäjän presidentillä ei ollut uutta tarjottavaa kansalaisilleen, kirjoittaa Ylen Venäjän-kirjeenvaihtaja Heikki Heiskanen.

MOSKOVA Yllätyksiä ei ollut odotettavissa eikä niitä tullut. Venäjän presidentin Vladimir Putinin puhe Punaisella torilla voitonpäivänä oli vanhan kertausta.

Putin rinnasti jälleen Venäjän Ukrainaa vastaan käymän sodan toisen maailmansodan tapahtumiin. Hän maalasi kuvaa, jossa Venäjä ei olekaan hyökkääjä vaan puolustautuja.

– Tänään sivilisaatio on jälleen ratkaisevalla murroksen rajalla. Synnyinmaatamme vastaan on jälleen päästetty valloilleen oikea sota, mutta me olemme antaneet vastaiskun kansainväliselle terrorismille, suojelemme myös Donbasin asukkaita ja takaamme oman turvallisuutemme, Putin sanoi.

Jotkin asiat ovat sallittuja yksille mutta eivät toisille. Sanan ”sota” käyttämisestä moni Putinin sodan kriitikko on joutunut tuomioistuimen eteen. Virallisessa kielenkäytössä Venäjä käy yhä sotilaallista erikoisoperaatiota.

Suhteellisen uutta on se, että Venäjän johto on alkanut käyttää enenevässä määrin retoriikassaan Ukrainaa vastaan terrorismikorttia.

Tämä näkyi esimerkiksi viime viikolla, kun Venäjä ilmoitti Ukrainan yrittäneen drooni-iskua Kremliin. Venäläiset poliitikot vertasivat Ukrainan johtoa peräti Isis-terroristijärjestöön.

Putin sanoi Venäjän haluavan rauhaa kaikkien kansojen kanssa, mutta vastassa ovat hänen mukaansa läntiset ”globalistieliitit”.

Putinin mukaan nämä ajavat ihmisiä toisiaan vastaan, hajottavat yhteiskuntia, provosoivat verisiä konflikteja ja vallankaappauksia, lietsovat vihaa, venäläisvastaisuutta ja aggressiivista nationalismia.

Putin on aiemminkin omaksunut muotoiluja Yhdysvaltain äärioikeistopiireistä. Niiden vainoharhaisissa mielikuvissa ”globalistieliitit” lietsovat hallitsematonta maahanmuuttoa ja murentavat perinteisiä arvoja ja sukupuolirooleja heikentääkseen kansakunnat otteeseensa.

Avaa kuvien katselu Kirgisian presidentti Sadyr Žaparov, Venäjän presidentti Vladimir Putin, Uzbekistanin presidentti Šavkat Mirzijojev ja Tadžikistanin presidentti Emomali Rahmon kävelivät yhdessä Punaisen torin paraatin jälkeen. Kuva: EPA

Sota näkyi Punaisen torin paraatissa, jossa näytti olevan mukana aiempia vuosia vähemmän kalustoa. Myös ilmavoimien ylilento jäi puuttumaan.

Tänä vuonna paraatiin oli saatu Armenian, Kazakstanin, Kirgisian, Turkmenistanin, Tadžikistanin, Uzbekistanin ja Valko-Venäjän johtajat. Monen läsnäolo varmistui vasta aivan viime hetkellä.

Viime vuonna Venäjän aloitettua suurhyökkäyksensä Ukrainaan paraatissa ei ollut vieraana yhtään valtionpäämiestä. Kreml ilmoitti, ettei ketään ollut kutsuttukaan.

Ehkä Venäjän johto halusi nyt osoittaa, että sillä on yhä vaikutusvaltaa entisen Neuvostoliiton alueella.

Ulkomaista lehdistöä ”epäystävällisistä maista” ei Punaiselle torille tänä vuonna ilmeisesti kaivattu. Akkreditointia ei sinne saanut Ylekään.

Avaa kuvien katselu Venäjä esitteli paraatissa sotilasmahtiaan kuten mannertenvälistä Jars-ohjusta. Kuva: EPA

Punainen tori suljettiin yleisöltä poikkeuksellisesti jo kaksi viikkoa ennen voitonpäivän juhlallisuuksia.

Kaikenlaisten kansanjuhlan elementtien karsimisena voi pitää sitä, että kansalaisten ”Kuolematon rykmentti” -marssit jätettiin ohjelmistosta koko maassa. Marsseilla on kannettu sotaan osallistuneiden sukulaisten kuvia muistona niistä uhrauksista, joita natsi-Saksan voittaminen vaati.

Syynä saattoivat todella olla turvallisuushuolet. Toisaalta vallanpitäjät eivät ehkä olleet varmoja, miten nykyinen sota näkyisi kansalaisten muistotapahtumissa.

Kansanjoukoissa on aina pieni arvaamattomuuden elementti, ja mitään yllätyksiä Venäjän johto ei halua.

Venäjän vallanpitäjät ovat hiljalleen muokanneet voitonpäivän painotukset poliittisiin tarpeisiinsa sopiviksi.

Jos aiemmin päivää leimasi syvä surun pohjasävy miljoonia ihmisiä sodassa menettäneessä maassa, Putinin kaudella on vuosi vuodelta korostunut ylpeys voitosta ja sotilasmahdista.

Ukrainassa tuo mahti on saanut pahan lommon kylkeensä, ja siten voitonpäivän paraatikin jäi aiempaa laimeammaksi.