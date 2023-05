Konkurssiin menneestä itärajan kauppakeskus Zsarista on käyty ostoneuvotteluja

Viime vuoden lopussa konkurssiin menneelle itärajan kauppapaikka Zsarille on ollut kiinnostuneita ostajia. Asiasta kertoo konkurssipesän hoitaja asianajaja Matti Manner.

– Kiinnostuneita ostajia on ollut, mutta konkreettista etenemistä ei toistaiseksi ole tapahtunut.

Manner ei lähde arvioimaan , mikä kiinteistön kauppahinta tulisi mahdollisesti olemaan.

– Kiinteistön arvo riippuu olennaisesti ulkoisista olosuhteista, kuten itärajan aukeamisesta, toteaa Manner.

Kauppakeskukselle voidaan Mannerin mukaan joutua miettimään vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia, mikäli itärajan avautuminen ja rahaliikenteen normalisoituminen kestää useita vuosia.

Ukrainan sota ja pandemia vei asiakkaaat

Itärajalla Vaalimaan rajanylityspaikan vieressä sijaitseva Zsar avattiin vuonna 2018 ja sen pääkohderyhmä olivat venäläiset ostosmatkailijat. Ensin koronapandemia ja lopulta Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan kuitenkin lopettivat venäläisten massaturismin Suomeen.

Viime vuoden lopulla Zsar oy sekä sen tytäryhtiö East Gate Development oy jättivät konkurssihakemuksen Helsingin käräjäoikeuteen. Tätä ennen yhtiöt olivat olleet yrityssaneerauksessa. Kauppakeskuksen toimintaa jatkettiin jouluun saakka.

Avaa kuvien katselu Zsarin kujilla oli rauhallista 19.10.2022, jolloin kauppakeskuksen konkurssista virallisesti ilmoitettiin. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Ostoskyläyhtiöillä oli konkurssin aikaan yhteensä kymmenien miljoonien eurojen velat, joita ne eivät ole pystyneet maksamaan. Ostoskylän kiinteistöt omistavalla East Gate Development oy:llä on konkurssihakemuksen mukaan velkaa noin 20,3 miljoonaa euroa. Zsar oy:llä itsellään on konkurssihakemuksen mukaan yhteensä noin 1,7 miljoonan euroa velkaa.

Tyhjillään pitäminen maksaa

Matti Mannerin mukaan kauppakeskus on ollut suljettuna joulusta lähtien. Kiinteistöä on kuitenkin huollettu ja ylläpidetty. Konkurssipesän palveluksessa on kiinteistöpäällikkö.

– Kiinteistön ylläpidosta luonnollisesti syntyy merkittävästi kuluja esimerkiksi sähkön, vartioinnin, vakuutusten ja vuokran kautta.