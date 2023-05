Oikeudelta taas linjaus sähkötupakkakauppaan: kumosi kivijalkaliikkeille määrätyt makunesteiden myyntikiellot

Makunesteillä on mahdollista maustaa sähkösavukkeiden höyryä.

Nikotiinittoman makunesteen myyntiä ei voi kieltää myyntipaikan perusteella, toteaa Hämeenlinnan hallinto-oikeus. Oikeus antoi ratkaisut kolmen eri sähkösavukeliikkeen valituksissa, joissa ne vaativat myyntikiellon kumoamista Hämeenlinnassa ja Tampereella.

Hämeenlinnassa kiellosta päätti kaupunkirakennelautakunta ja Tampereella kiellot asetti elintarvikevalvonnan esimies. Vuonna 2021 tehdyt päätökset koskivat tupakkalain vastaisten, tunnusomaisen tuoksun ja maun omaavien, höyrystettäväksi tarkoitettujen nikotiinittomien nesteiden myymistä.

Valittajat vetosivat muun muassa siihen, etteivät niiden myymät elintarvikemakutiivisteet lukeudu tupakkalaissa kiellettyihin tuotteisiin.

– Täysin vastaavia tuotteita on laajasti saatavilla elintarvikeliikkeissä, joissa myydään myös sähkösavuketuotteita. Tuotteiden myyntiä kuluttajille ei ole säännönmukaisesti kielletty. Yhtiöön kohdistettu kielto ei ole lain mukainen yleinen myyntikielto. Kyse on tiettyyn myyntikanavaan kohdistuvasta syrjinnästä, perusteli valituksessaan Hämeenlinnassa sähkösavukeliikettä pyörittävä Garage of Creation oy.

Viranomaisten mukaan nikotiinittomien makunesteiden myynti sähkösavukkeiden erikoisliikkeessä kuitenkin viittaa tuotteen todelliseen käyttötarkoitukseen eli siihen, että niillä maustetaan nikotiininesteitä ja nikotiinittomia nesteitä.

Ostopaikka ei määritä käyttöä

Hämeenlinnan hallinto-oikeus toteaa, ettei nyt sovellettavan tupakkalain määritelmäsäännöksen sanamuodosta tai perusteluista saa tukea sille, että nesteen laissa tarkoitettu käyttötarkoitus voidaan määräävästi ratkaista sen myyntipaikan perusteella. Perusteluksi ei myöskään riitä, että nestettä todennäköisesti käytettäisiin tavalla, joka poikkeaa varsinaisesta ja alkuperäisestä käyttötarkoituksesta.

Lisäksi hallinto-oikeus huomioi ratkaisuissaan muun muassa, ettei myyntikieltoon asetettuja tuotteita ollut yksilöity myyntikieltopäätöksissä riittävän tarkasti. Siksi kiellon kohteena olevien tuotteiden käyttötarkoitusta sekä tupakkalain tunnusomaisen tuoksun ja maun kiellon soveltumista niihin muilla kuin myyntipaikkaa koskevilla perusteilla ei ole mahdollista arvioida hallinto-oikeudessa.

Tamperelaisliikkeissä ei myöskään ollut valvonta-asiakirjojen mukaan tupakkalain alaisten tuotteiden mainoksia eikä epäsuoraa mainontaa.

Hallinto-oikeus kumosi myyntikiellot. Päätökseen voi hakea valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Makunesteet aiemminkin puntarissa

Makunesteiden myynnistä on väännetty aiemminkin. Esimerkiksi vuonna 2020 korkein hallinto-oikeus kumosi sähkösavukkeiden erikoisliikkelle annetun elintarvikemakutiivisteille annetun myyntikiellon.

Tuolloin peruste kiellon kumoamiselle oli se, ettei työ- ja elinkeinoministeriö ollut toimittanut tupakkalain lopullista säädöstekstiä EU-komissiolle. Makuaineiden myyntikielto ei siten ollutkaan ollut voimassa.

Ministeriö korjasi virheen.