Vihreiden puheenjohtajakisa on kahden kauppa – tällaisia ovat Ohisalon seuraajaksi haluavat

Vihreiden puheenjohtajan paikkaa tavoittelevat kansanedustajat Saara Hyrkkö ja Sofia Virta. Vihreiden piirien ja jäsenjärjestöjen piti ilmoittaa ehdokkaansa neuvoa-antavaan jäsenäänestykseen maanantaihin mennessä.

Ehdokkaat vahvistettiin tänään tiistaina.

Väistyvän puheenjohtajan Maria Ohisalon seuraaja valitaan vihreiden puoluekokouksessa Seinäjoella 10.–11. kesäkuuta.

Puoluekokouksessa on vielä mahdollisuus esittää puheenjohtajaehdokasta, mutta ”musta hevonen” tuskin on kovin todennäköinen.

Monet vihreät poliitikot ilmoittivat harkintansa päätteeksi yksi toisensa jälkeen, etteivät he hae puoluejohtajaksi. Näin tekivät muun muassa eduskuntaan palannut Oras Tynkkynen ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne.

Alta voit lukea lyhyet esittelyt Sofia Virrasta ja Saara Hyrköstä. Videoilta voit katsoa, miten he nostaisivat vaalitappion kärsineen puolueen kannatusalhosta.

Sofia Virta

Sofia Virta on 32-vuotias toisen kauden kansanedustaja Kaarinasta Varsinais-Suomesta. Hän on koulutukseltaan muun muassa kasvatustieteiden maisteri. Hänellä on myös yrittäjätaustaa.

Virta on kertonut julkisuudessa yksinhuoltajuudestaan (siirryt toiseen palveluun).

Ilmoittautuessaan puheenjohtajakisaan Virta kertoi haluavansa purkaa vihreisiin liitettyä kiiltokuvamaisuutta.

– Moni sanoo kokeneensa, ettei ole riittävän oikeanlainen vihreä – ja olen itsekin aikaisemmin kamppaillut samanlaisten kysymysten kanssa. Ulkopuolisuuden tunteen herättäminen on meiltä puolueena ongelma, joka on yksinkertaisesti korjattava.

Ylen kyselyssä vihreille vaikuttajille huhtikuun loppupuolella Virran etuna pidettiin esiintymistaitoa.

– Sofia voisi kutsua mukaan vihreisiin aivan uudenlaisia ihmisiä ja toisi liikkeeseen tarvitsemaamme uutta virtaa, eräs vastaaja kuvaili.

Virralle tärkeitä teemoja ovat muun muassa lapsiasiat, mielenterveys- ja päihdetyö, yrittäjyys sekä eläimet.

Sofia Virta (keskellä) kertoo videolla, miten hän nostaisi vihreät kannatusalhosta. Kuvassa myös Virran puoluetoverit Atte Harjanne ja Krista Mikkonen.

Saara Hyrkkö

Saara Hyrkkö on 35-vuotias diplomi-insinööri ja toisen kauden kansanedustaja Espoosta. Hyrkkö toimii vihreiden eduskuntaryhmän ensimmäisenä varapuheenjohtajana.

Hyrkkö sanoi puheenjohtajakisaan lähtiessään, että vihreiden tulee uudistua.

– Olemme antaneet liian kauan muiden sanoittaa, mitä vihreät on. Visiomme ja ratkaisumme on tehtävä suomalaisille tutuksi. Kädenlämpöisyys on karistettava ja korvattava raikkaiden ideoiden kulttuurilla.

Eduskunnassa Hyrkkö on työskennellyt erityisesti koulutuksen, tasa-arvon, hyvinvoinnin sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikan parissa.

Ylen kyselyssä vihreille vaikuttajille Hyrkön arvioidaan kokoavan vihreitä yhteen.

– Saara puhuttelee monia puolueen sisäisiä ryhmiä koulutuksen ja kulttuurin, yhdenvertaisuuden sekä luonnon ja ilmaston teemoillaan, kuvasi yksi vastaajista.

Saara Hyrkkö kertoo videolla, miten hän nostaisi vihreät kannatusalhosta.

Ehdokkailla on eroja talouspoliittisessa ajattelussa

Ylen eduskuntavaalikoneen vastausten perusteella Virta vaikuttaa olevan talouspoliittiselta ajattelultaan Hyrkköä oikeammalla.

Tämä käy ilmi esimerkiksi väitteestä, jossa ehdokkailta kysyttiin, kun valtion menoja ja tuloja tasapainotetaan, se on tehtävä mieluummin menoja vähentämällä kuin veroja korottamalla.

Hyrkkö on väitteestä jokseenkin eri mieltä.

– Äkkiväärät säästötoimet tänään voivat johtaa entistä suurempiin kustannuksiin tulevaisuudessa. Lähtökohtaisesti en ole innostunut korottamaan veroja, mutta sekin vaihtoehto on keinovalikoimassa, jos tilanne sitä vaatii, Hyrkkö perustelee, joskin lisää kannattavansa painopisteen siirtämistä työn verotuksesta haittaverotukseen, hän perustelee.

Virta on väitteen kanssa jokseenkin samaa mieltä.

– Työn verotusta ei tule kiristää, vaan on varmistettava, että Suomessa työn tekeminen, siinä eteneminen ja henkilökohtaisen tulotason nostaminen on kannattavaa, jotta kannustimet paremmin, tehokkaammin, tuottavammin sekä innovatiivisemmin tekemiseen säilyy, hän kirjoittaa vastauksessaan.

Erot käyvät ilmi myös esimerkiksi Suomessa on liian helppo elää yhteiskunnan tukien varassa -väitteen kohdalla. Hyrkkö on täysin eri mieltä, Virta jokseenkin eri mieltä.

– Ei sosiaaliturvan varassa eläminen varmasti ole kenellekään ”liian helppoa” – mutta mielestäni sosiaaliturvajärjestelmä nykyisellään sisältää kannustinloukkuja työllisyyden näkökulmasta, Virta kirjoittaa.

– Tutkimuksista tiedämme, että Suomessa sosiaaliturvan alikäyttö on itse asiassa varsin yleistä eli ihmiset eivät läheskään aina hae ja saa tukia, joihin olisivat oikeutettuja, Hyrkkö puolestaan sanoo.

Kumpikaan ei katso, että valtion olisi mieluummin otettava lisää velkaa kuin vähennettävä palveluita.

– Meillä ei ole enää varaa ottaa yhtään velkaa valtion käyttömenojen kattamiseksi. Valtiontalous on saatava kestävällä tavalla tasapainoon, jotta kykenemme pitämään jatkossakin huolta kaikkein haavoittuvimmissa asemissa olevista ja turvaamaan hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden, Virta perustelee.

– Velkataakka on syytä kääntää laskuun, mutta tarvittavia ilmastoinvestointeja ja koulutuksen rahoitusta vaarantamatta, Hyrkkö kirjoittaa vastauksessaan.

