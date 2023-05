Kokkolassa Vattajan ampuma-alueella syttynyt maastopalo – pelastuslaitos ei pääse sammuttamaan paloa räjähdysvaaran vuoksi

Kuvituskuva. Keski-Pohjanmaalla on sammutettu jo useita maastopaloja, vaikka ruohikkopalovaroitus on voimassa.

Palo on saanut alkunsa aseyhtiö Patrian ampumaharjoituksista.

Kokkolassa Lohtajan Vattajan ampuma-aluella on syttynyt suuri maastopalo hieman ennen iltapäiväkahta.

Paikalla on meneillään aseyhtiö Patrian ampumaharjoitus ja päivystävän palomestarin mukaan palo on saanut alkunsa ammuntojen maalialueelta.

Päivystävän palomestarin mukaan tilanne on kriittinen, sillä pelastustyöntekijät eivät pääse kunnolla sammuttamaan paloa, koska alueella on mahdollisesti räjähteitä.

– Paloa yritetään tuhkahduttaa kauempaa, mutta se leviää. En pysty edes arvioimaan palon laajuutta tällä hetkellä.

Paikalla on useita pelastuslaitoksen yksiköitä lähikunnista.

Maasto on juuri nyt erittäin kuivaa, ja ruohikkopalovaroitus on voimassa eli tulenteko on kielletty kaikiassa pohjalaismaakunnissa.

Esimerkiksi maanantaina Keski-Pohjanmaan pelastuslaitos urakoi kolmen maastopalon sammutustöissä.

Pelastuslaitos muistuttaa, että se aikoo tehdä jokaisesta huolimattomasta tulenkäytöstä karanneesta maastopalosta ilmoituksen poliisille.