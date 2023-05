Jäätelöpallosta on tullut arjen luksusta, johon kaikilla ei ole varaa: Viisi euroa tuntuu sveitsiläisenkin kukkarossa

Helsingin Seurasaaren ulkoilijat kertovat, mitä eroa on jäätelöllä ja kesäjäätelöllä. Video: Jani Nivala / Yle, Petteri Juuti / Yle

Aurinko paistaa, ja viikko lämpenee loppua kohden. Lopullinen kesä ei ole aivan vielä saapunut, mutta jäätelöä myydään jo Helsingin Seurasaaren edustan kioskilla.

Jonoa ei ole jatkuvasti, mutta välillä joku pysähtyy ostamaan kylmää herkkua itselleen.

Jäätelösesonki on alkanut. Hinnat ovat kuitenkin nousseet viime kesästä.

Sveitsissä asuva Eeva Taimela ostaa tänään vain vesipullon. Jäätelö jää toiseen kertaan.

Taimela on seurannut kioskijäätelöiden hintoja.

– Hinnat ovat nousseet, mutta jäätelö on minulle sellainen ylellisyysjuttu. Onhan se aika mageeta joskus ottaa kioskin jäätelö, kun kävelee Seurasaareen ja on kuitenkin tänne asti tullut.

Avaa kuvien katselu ”Jos olisin kolmen pienen lapsen kanssa ja kaikille pitäisi ostaa jäätelöt, kävisin kyllä hakemassa jäätelöpuikot kaupasta”, Eeva Taimela pohtii. Kuva: Jani Nivala / Yle

Jäätelöpallon hinnan ylärajaa spekuloitaessa hän miettii, että nykyhinnat eivät ole mitenkään halpoja.

– Täytyy sanoa, että monelle jäätelöpallon hinta on jo nyt liian korkea. Minäkin katson kyllä, mikä myytävän jäätelön hinta on.

Kioskeilla on painetta nostaa hintoja

Kioskipäällikkö Pauliina Jussila on myynyt yli 30 vuotta jäätelöä. Hän pitää perheineen useita jäätelökioskeja eri paikkakunnilla ja vastaa myös Seurasaaren edustan myyntipisteestä.

Jussila kertoo, että kioskeille tuottajilta myytävän jäätelön hinta on nytkähtänyt kahden vuoden aikana kolmesti ylöspäin.

– Laskimme, että meille myytävän jäätelön hinta on noussut keskimäärin noin 28 prosenttia kahdessa vuodessa.

Lisää: Ruoan hintojen nousu jatkuu rajuna – tämänkin vuoden hintaennusteet menevät täysin uusiksi

Hän muistuttaa, että kuluja jäätelökioskeille koituu itse jäätelön lisäksi monesta muustakin asiasta.

– Kaikki on kallistunut. Pikarit, vohvelit, käsipaperit ja kaikki. Haasteita on. Tämä ei ole helppo ala.

Jussila toivoo, että jäätelöpallon hintaa ei tarvitsisi enää nostaa viidestä eurosta. 5,50 euroa tuntuisi kovalta.

– Yleinen hintataso on nyt noin viisi euroa per jäätelöpallo. Joku hinnoittelee 4,90 ja joku 5,20. Pohdiskelimme tänä kesänä hinnaksi 5,50 euroa, mutta totesimme, että viisi euroa on parempi.

Avaa kuvien katselu Jäätelöpallo maksaa Seurasaaren edustan kioskilla viisi euroa ja kaksi palloa seitsemän euroa. Vuosi sitten kesällä yhden pallon sai 50 senttiä halvemmalla eli hintaan 4,50. Kuva: Jani Nivala / Yle

Jäätelöpallo on arjen luksusta

Kaupasta saisi parilla eurolla litran jäätelöpakkauksen, josta pyöräyttäisi aika monta jäätelöpalloa. Tai vaihtoehtoisesti saisi monipakkauksen tuutteja tai puikkoja.

Marketeissa myydään esimerkiksi kuuden jäätelötuutin paketteja hintaan kaksi euroa viisitoista senttiä. Tällöin yhden jäätelötuutin hinta jää alle 40 senttiin.

Espoolainen Katja Helenius ostaa jäätelöä kaupasta ympäri vuoden ja kioskilta muutaman kerran kesässä.

Hän on miettinyt kioskien ja markettien jäätelöiden hintoja.

– Viisi euroa pallosta kirpaisee kioskilla, kun sillä saisi kuitenkin pari litraa jäätelöä kaupasta. Mutta ei ulkoillessa viitsi kantaa omia jäätelöitä mukana.

Helenius jatkaa, että kioskin jäätelön ostaminen liittyy kauniina päivänä ulkoiluun sekä maisemien katseluun.

– Se on sellaista arjen luksusta. Jäätelön osto kioskista on spesiaalitapaus. Mikä voisi olla parempaa kuin hyvä jäätelö?

Avaa kuvien katselu Katja Helenius sanoo pitävänsä jäätelöstä todella paljon ja ostavansa sitä ympäri vuoden kaupasta viikoittain. Kuva: Jani Nivala / Yle

Helsinkiläinen Jarmo Hirsto oli jäätelöllä Seurasaaren liepeillä, mutta ei katsonut, paljonko hänen nauttimansa tötterö maksoi.

– Jäätelön hinnan kanssa pyöritään niin pienissä luvuissa, että pienet muutokset eivät hirveästi vaikuta ihmisten ostokäyttäytymiseen.

Nyt syöty jäätelö ei ollut kesän ensimmäinen. Hirsto on käyttänyt kioskeja kerran tai kaksi aiemminkin tänä vuonna.

– Jäätelö kuuluu kesään.

Avaa kuvien katselu Jarmo Hirsto ei katsonut tarkkaan, kuinka paljon jäätelöpallo Seurasaaren kioskilla maksoi. Kuva: Jani Nivala / Yle

