Lasten sydänleikkausjono kriisiytyi – uusien tehohoitopaikkojen rahoitus puuttuu edelleen

Turun yliopistollinen keskussairaala ja Varsinais-Suomen hyvinvointialue odottavat tulevalta hallitukselta pikaista rahoituspäätöstä lasten ja vastasyntyneiden tehohoitopaikkojen lisäämiseksi.

Kansallinen tehohoitotyöryhmä ehdotti vuodenvaihteessa lisäpaikkoja Turun yliopistolliseen keskussairaalaan ja Tampereen yliopistolliseen keskussairaalaan, jotta lasten sydänleikkausjonot saataisiin purettua Helsingin ja Uudenmaan alueella.

Viime vuonna kymmenet lapset ovat joutuneet odottamaan sydänleikkausta pidempään kuin hoitotakuu sallii.

– Toimenpide-ehdotuksia on lähdetty toteuttamaan, koska kriisi on todellinen ja se on edelleen käynnissä. Rahoituspäätös kuitenkin puuttuu edelleen teho-osastojen lisäpaikkojen osalta, kertoo TYKSin toimialuejohtaja Heikki Lukkarinen.

Lisäksi puuttuvat vielä osaajat. Lukkarinen muistuttaa, että yhteen teho-osastopaikkaan tarvitaan jopa seitsemän sairaanhoitajan työpanos.

– Eli näiden varsinaisten tehohoitopaikkojen avaaminen ei ole toistaiseksi realistista.

Koulutus on jo alkanut

Yksi ehdotus työryhmältä olikin koulutuksen lisääminen ja se on jo toteutumassa.

Sairaanhoitajien ja erikoislääkäreiden täydennyskoulutus alkoi tässä kuussa. Koulutus kestää noin puoli vuotta.

Täydennyskoulutukseen saatiin miljoonan euron rahoitus sosiaali- ja terveysministeriöltä maaliskuun lopulla. Rahoitus ohjattiin HUS-yhtymälle, mutta hankkeen osatoteuttajia ovat Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueet.

– TYKSin sairaanhoitaja aloitti maanantaina opinnot Helsingissä. Pyrkimyksenä on rakentaa koulutusväylä sairaanhoitajille ja erikoislääkäreille lasten tehohoitoon. Tavoitteena on lisätä lasten tehohoitopaikkoja myös muissa sairaaloissa, kun osaajia saadaan koulutettua, jotta huoltovarmuus vahvistuu.

Heikki Lukkarisen mukaan jo pelkkä koulutus tuo lisämahdollisuuksia rakentaa pysyvää osaamispohjaa lasten tehohoitoon, mutta pysyvä muutos vaatii resursseja.

– Mutta sairaanhoitajien rekrytointi vaatii myös erillistä rahoitusta. Tätä rahoitusta meillä ei ole vielä myönnetty ja nyt on hyvin kriittiset viikot menossa hallitusneuvottelujen osalta, kun siellä mietitään, mihin rahoitusta kohdennetaan.