Huumeidenkäyttäjä sanoo kokevansa itsekin turvattomuutta “Piritorilla” – lämmennyt sää toi piikin rikoksiin ja häiriöihin Helsingissä

Kevät on lisännyt turvattomuutta ja rikollisuutta Helsingin Kalliossa ja Alppiharjussa. “Piritorina” tunnettu Vaasanaukio on jälleen täyttynyt ihmisistä ja päihteet näkyvät katukuvassa talvea useammin.

Huoltoyhtiö Ykkösportaan huoltomies Sami Mäkelä kertoo, että hän joutuu korjaamaan viikoittain Helsingin Kallion ja Alppiharjun alueen taloyhtiöiden rappukäytävistä, ullakoilta ja kellareista huumeidenkäytön jälkiä.

Huoltoyhtiö on saanut alueen asukkailta lukuisia yhteydenottoja asuntojen ja niiden rappukäytävien levottomuuksista.

Veriruiskujen- ja tahrojen siivoaminen taloyhtiöiden tiloista on muodostunut Mäkelälle viikoittaiseksi rutiiniksi. Yhden Alppiharjussa sijaitsevan asunnon ulko-oven lukot on rikottu useamman kerran. Kiinteistön ullakolla ja kellareissa majailee usein talon ulkopuolista väkeä.

Näpistely lisääntyy Porvoonkadun Alepassa keväisin

Kevään ja järjestyshäiriöiden saapuminen on huomattu myös Porvoonkadulla sijaitsevassa Alepassa. Myymäläpäällikkö Svetlana Huopalainen kertoo, että näpistelyjen vähentämiseksi alkoholi- ja tupakkatuotteet ovat yöaikana lukkojen takana.

– Monet ajattelevat, että yövuorot ovat kaikkein vilkkaimmat, mutta eivät ne ole. Koen, että iltavuorot ovat näpistelijöiden suhteen kaikista suosituimpia. Siihen vaikuttaa varmasti osaltaan se, että silloin alkoholikalterit ovat auki.

Avaa kuvien katselu Alppilan alueella on paljon erilaisia tapahtumia, joihin myymälässä varaudutaan ennakoimalla. Jos esimerkiksi näpistyksiä tapahtuu usein, niin tilaamme kauppaan vartijan paikalle pariksi viikoksi, Svetlana Huopalainen kertoo. Kuva: Teemu Kuusimurto

Huopalaisen mukaan talvikuukaudet ovat näpistelyn suhteen melko rauhallisia, mutta maaliskuusta kelien parantuessa ja valon lisääntyessä levottomuudet lisääntyvät selvästi.

Turvattomuutta Huopalainen ei kuitenkaan työssään koe. Hänen mukaansa tilanteet näpistelijöiden kanssa sujuvat yleensä rauhallisissa merkeissä.

– Häiriökäytös meillä on onneksi vain näpistelyä eikä aggressiivista käytöstä, joka aiheuttaisi vaaraa työntekijöille.

Näpistely mahdollisti Outille huumeidenkäytön

Kevään saapuminen Alppiharjulle on nähtävissä myös poliisin tilastoissa. Alppiharjun peruspiirin alueelle sijoittuvat muun muassa Linnanmäki, Brahen urheilukenttä, Vaasanaukio ja osa Kurvin alueesta. Rikosylitarkastaja Juha Laaksosen mukaan poliisin tietoon tulleella rikollisuudella ja hälytystehtävien määrällä on taipumus kasvaa kohti kesää mentäessä, koska silloin kaupunkilaiset liikkuvat ja oleskelevat yleisillä paikoilla enemmän kuin hiljaisempina talvikuukausina.

Korvaushoidossa olevalle Outille näpistely on tuttua omakohtaisen kokemuksen kautta.

Avaa kuvien katselu Outi aloitti huumeidenkäytön Subutex-nimisellä lääkeaineella yläasteikäisenä pitkään jatkuneen kiusaamisen ja traumaattisen kokemuksen seurauksena. Tällä hetkellä Outi on korvaushoidossa. Kuva: Ilkka Loikkanen

Hän joutui rahoittamaan huumeiden käyttöä vuosien ajan näpistelemällä kaupoista lonkeroita, juustoja ja lihatuotteita sekä myymällä niitä eteenpäin katukaupassa.

Päihderiippuvuus ajoi hänet jo nuorena rankalle polulle, jonka seuraukset huolettavat nyt 30-vuotiasta Outia. Yle tapasi Outin ”Piritorilla” Helsingin Kurvissa.

– Mulla on paljon merkintöjä rekisterissä, vaikka en enää ole sortunut rikollisuuteen. Pelottaa, miten ne tulevat vaikuttamaan tulevaisuudessa ja jääkö mulle tämä leima ikuisesti.

Päihdemenneisyytensä vuoksi Outi ei esiinny tässä jutussa koko nimellään.

Vaasanaukio koetaan turvattomana myös päihteidenkäyttäjien keskuudessa

Vaasanaukiolla on huhtikuisena perjantai-iltapäivänä kuhina. Myös ”Piritorina” tunnetun Vaasanaukion S-Marketin ympärille on kerääntynyt väkeä nauttimaan aurinkoisesta kevätsäästä. Aukiolle on selvästi tultu tapaamaan kavereita ja käyttämään päihteitä. Alue on suosittu päihteidenkäyttäjien keskuudessa osittain sen vuoksi, että se on liikenteen solmukohta, johon on helppo päästä julkisilla kulkuvälineillä.

Outilla on pitkä kokemus Kalliosta alueena päihteidenkäyttäjän silmin. Huumeita kaupataan Kallion ”Piritorilla” avoimesti. Hän kokee edelleen Kalliossa liikkuessaan turvattomuutta siitä huolimatta, että suurin osa päihteidenkäyttäjistä on hänelle ennalta tuttuja.

– Tunnen melkein kaikki huumeidenkäyttäjät täällä Kalliossa. Onhan tämä pelottavan näköistä täällä kaduilla, kun ihmiset kävelee huumeissa päin. Toisinaan pelottaa se, kun jotkut saattavat vaikuttaa huumeissa aika hyökkääviltä.

Avaa kuvien katselu Annuska Dal Maso tekee päihteiden käytön haittoja vähentävää työtä, joka käsittää huumeiden käytöstä aiheutuvien haittojen minimoimista. Tärkeässä roolissa hänen työssään on asiakkaiden kohtaaminen. Kuva: Ilkka Loikkanen

Keväällä ihmiset liikkuvat paljon ulkona nauttien lämpimistä ja aurinkoisista päivistä. Hyvä sää houkuttelee ihmiset liikkeelle ja A-klinikkasäätiön kohtaavan työn päällikkö Annuska Dal Mason mukaan häiriökäyttäytyminen yhdistetäänkin liian herkästi pelkästään huumeita käyttäviin ihmisiin.

– Se on helppo niputtaa ja ajatella, että pelkästään päihteidenkäyttäjät aiheuttavat näitä ongelmia ja paheksua yhdessä tätä kohderyhmää. Ei tää oo mikään yleinen roskis, johon voi kaataa kaikki ongelmat

Sosiaalinen paine voi johtaa järjestyshäiriöihin taloyhtiöissä

Outi on tällä hetkellä korvaushoidossa, mutta tie päihderiippuvuudesta on ollut pitkä. Korvaushoidon hän aloitti ensimmäisen kerran 21-vuotiaana. Hän haaveilee hierojan koulutuksesta ja työskentelystä opintojen jälkeen alan yrittäjänä. Tärkeä askel kohti päihteetöntä elämää on ollut Valkonauha ry:n kautta saatu vuokra-asunto Helsingin keskustasta.

– Olen päässyt sen kautta irtaantumaan myrkyllisestä ympäristöstä.

Dal Maso kertoo, että päihteidenkäyttäjillä on usein valtava velvollisuudentunne ja sosiaalinen paine auttaa muita samassa tilanteessa olevia.

– Katuelämä on sitä, että kun olet asunnoton, niin saatat päästä jonkun luo yöksi silloin, kun on tiukka tilanne. Sen jälkeen sinulta odotetaan vastavuoroisuutta siten, että olet myös valmis esimerkiksi majoittamaan muita tarvittaessa.

Dal Mason mukaan on valitettavaa, että vuokra-asunnon saanut asukas ei välttämättä siis itse aiheuta häiriötä, mutta saattaa saada varoituksen tai häädön asunnosta sen takia, että majoittaa muita huonommassa tilanteessa olevia kavereitaan.

Dal Maso painottaa ympäristön merkitystä päihteidenkäytöstä irtaantumisessa. Hänen mielestä olisi tärkeää, ettei päihteidenkäyttäjiä sijoitettaisi samoihin kerrostaloihin asumaan ongelmien kärjistymisen ehkäisemiseksi. Tukitoimia tulisi lisäksi olla tarjolla asumisessa alkuun pääsemiseksi. Monet kodinhoitoon liittyvät asiat saattavat olla monelle päihteidenkäyttäjistä uusia.

– On absurdia olettaa, että ihmiset, jotka tulevat erilaisista taustoista ja ovat pitkään asuneet kadulla tai tulevat laitos maailmoista, kuten vankilasta, osaisivat toimia uudessa kodissa.

Alppiharjun levottomuudet kaduilla eivät ratkea syyllisiä etsimällä

On selvää, että keväiseen levottomuuteen Alppiharjun alueella ei ole yksiselitteistä ratkaisua. Dal Maso nostaakin esille sen, että tilannetta olisi tärkeää tarkastella yhteiskunnallisena ongelmana sen sijaan, että haetaan syyllisiä yksittäisistä ihmisistä.

– Voidaan miettiä, että kuinka ohuella päihteidenkäyttäjät ovat, kun he käyttävät avoimesti huumeita tietäen, että se on rikos. Siinä kohtaa pitäisi kysyä, miten me voidaan antaa ihmisten olla sellaisessa asemassa?