Vasemmistoliiton Honkasalo arvosteli Sitran yliasiamiehen valintaa: Ei ole mahdollista arvioida, onko pätevin hakija valittu

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo arvosteli Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (Sitra) johtajanimitystä eduskunnassa tiistaina.

Helsingin sanomat (siirryt toiseen palveluun) kertoi maanantaina, että Sitran hallitus esitti Sitran uudeksi yliasiamieheksi tutkija Tommi Laitiota, mutta poliitikoista koostuva Sitran hallintoneuvosto nimittikin tehtävään äänestyspäätöksellä opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtajan Atte Jääskeläisen.

Hallintoneuvostossa aloitteen Jääskeläisen nimityksestä Laition sijaan teki keskustan kansanedustaja Markus Lohi. Äänet Jääskeläisen hyväksi jakaantuivat hallintoneuvostossa 8–5.

Honkasalo sanoi pitävänsä menettelyä ”melko omituisena”.

– Ajattelen, että on myös hakijoiden kannalta erittäin ikävää, kun on hakijana tilanteessa, jossa yksimielisesti hallitus on perusteellisen läpikäynnin pohjalta esittänyt Tommi Laitiota ja päädytäänkin sitten lennossa toisenlaiseen ratkaisuun, Honkasalo sanoi tiistaina Sitran toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä eduskunnassa.

Honkasalon mukaan läpinäkyvyys Sitran toiminnassa ei ole tässä asiassa toteutunut. Hän vaati Sitran hallintoneuvoston argumentteja Jääskeläisen valinnan puolesta kansanedustajien tietoon.

– Nyt meillä ei kansanedustajina ole mahdollisuutta arvioida, onko lopputulos se, että kaikkein pätevin hakija on tähän hyvin merkittävään tehtävään valittu, Honkasalo sanoi.

Markus Lohi: Sitra sai erinomaisen johtajan

Sitran hallintoneuvoston jäsenen Markus Lohen mukaan Jääskeläisen valinnassa on noudatettu normaalikäytäntöjä. Hän korostaa, että vastuu yliasiamiehen valinnasta on hallintoneuvostolla.

– Kaikki voivat luottaa, että Sitra sai aivan erinomaisen johtajan.

Lohi toteaa, että hakijat arvioitiin erittäin perusteellisesti ja Sitran hallitus löysi kaksi selkeää kärkihakijaa, Laition ja Jääskeläisen.

– Hallintoneuvosto päätti, että se haastattelee nämä kaksi kärkihakijaa ja sen jälkeen tekee päätöksen. Kahden erinomaisen hakijan joukosta sitten päädyin siihen, että teen esityksen Jääskeläisestä.

Lohi ei kuitenkaan halua julkisesti kertoa, miksi Jääskeläinen oli Laitiota parempi valinta tehtävään.

– Kun tähän liittyy tällaista henkilöarviointiakin, niin en lähde sitä tarkemmin perustelemaan. Tässä tilanteessa Jääskeläisellä on paras johtamiskokemus nimenomaan lähteä nyt Sitraa johtamaan.

Lohi toteaa olevansa tyytyväinen, että Sitra saa Jääskeläisestä erinomaisen johtajan.

– Olisi varmasti saanut Laitiostakin. Kysymys on enemmänkin siitä, minkä tyyppisiä ominaisuuksia painotetaan.

Sitran hallintoneuvostossa rivi poliitikkoja

Tommi Laitio on virkavapaalla oleva Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja.

Sitran yliasiamieheksi valittu Atte Jääskeläinen on opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston ylijohtaja. Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa Yle uutisten uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtajana.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja on SDP:n kansanedustaja Tarja Filatov ja varapuheenjohtaja perussuomalaisten kansanedustaja Riikka Purra. Muut jäsenet ovat Markus Lohi (kesk.), Maria Guzenina (sd.), Janne Heikkinen (kok.), Eveliina Heinäluoma (sd.), Katja Hänninen (vas.), Veijo Niemi (ps.), Pirkka-Pekka Petelius (vihr.), Joakim Strand (r.), Sari Tanus (kd.), Anu Vehviläinen (kesk.) ja Anne-Mari Virolainen (kok.).

