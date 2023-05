Luksusveneiden omistajat jonottavat saadakseen veneensä Teemu Virtasen huollettavaksi – asiakkaita olisi, mutta osaajia ei

Nopeiden ja prameiden puisten moottoriveneiden omistajat jonottavat Lopella sijaitsevan veneveistämön työlistoille pääsyä. Veneenrakentajan koulutusta on ajettu alas, ja nyt alalla on pulaa tekijöistä.

– Minulla on erikoinen taival tälle uralle. Olin ovelta ovelle pölyimurikauppiaana Etelä-Afrikassa, kunnes kyllästyin, virnistää yrittäjä, Veneveistämö T. Virtanen Oy:n nokkamies Teemu Virtanen.

Hänestä piti tulla seppä, mutta mies valmistuikin lopulta veneenrakentajaksi koulutuskeskus Salpauksesta Lahdesta vuonna 2012.

Pian pystyssä oli oma yritys, joka toimii nyt teollisuushallissa Lopen Launosten kylässä.

Kalliita luksuspuuveneitä

Ahtaassa hallissa on vieri vieressä viisi tyyriin näköistä puuvenettä. Ne ovat kaikki erikseen muoviseinillä vuoratuissa karsinoissaan, jotta pöly ei leviä ympäriinsä.

– Nämä ovat tällaisia vähän fiinimpiä tuulilasiveneitä. Yleensä ne on varustettu isolla bensamoottorilla. Puuosien lakkapinnat ovat viimeisteltyjä. Nämä ovat nopeita, hyvän kelin veneitä, naurahtaa Teemu Virtanen.

Avaa kuvien katselu Teemu Virtanen perusti veneveistämönsä 10 vuotta sitten. Vaivihkaa yritys erikoistui kalliiden puisten moottoriveneiden kunnostukseen. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Kyseessä ovat runabout-veneet, joiden kuntoonlaittoon veneveistämö on pikkuhiljaa erikoistunut.

Hallissa on pari italialaista Rivaa, suomalainen Utö, sveitsiläinen Pedrazzini sekä kreikkalainen Graal open bow.

Lakkaa voi olla 18 kerrosta

Osa on arvokkaita, tyylikkäitä, vähän elitistisiä puuveneitä 1960-luvun loppupuolelta, joita omistajat ovat tuoneet huoltoon ja korjattavaksi.

Usein kyse on puupintojen huollon lisäksi muistakin korjauksista ja parannuksista.

Halvimmillaan tällaiset veneet maksavat noin 40 000–50 000 euroa ja kalleimmillaan lähestytään jo puolta miljoonaa, varustelusta riippuen.

Veneiden puupintojen entraamisesta on tullut loppilaisille hyvä maine. Se kantaa jo maan rajojen ulkopuolelle.

Veneissä lakkapinnan viimeistely viedään tappiinsa.

– Olemme paneutuneet siihen ja pyrkineet kehittämään sitä. Puuveneissä voi lakkakerroksia voi olla jopa 18. Sen jälkeen tehtävällä vesihionnalla ja kiillotuksella päästään lähelle täydellistä. Näissä veneissä sellaista haetaan ja se sopii niihin, Teemu Virtanen kertoo.

Veneveistämöille joutuu jo jonottamaan

Virtasen veneveistämö on myös tuloksen tekijänä hyvässä myötätuulessa. Kymmenen vuotta toimineessa firmassa on parin viime vuoden aikana liikevaihto tuplaantunut.

Viime vuonna liikevaihto kipusi noin 600 000 euroon ja liikevoittoakin syntyi miltei 100 000 euroa.

Launosten hallissa häärii normaalisti puolen tusinaa työntekijää, mutta kiireaikoina määrä nousee kymmeneen. Tilauskirjat ovat täynnä yli vuoden päähän.

– Tuntuu, että kysyntä kasvaa. Monelle veistämölle on yli vuoden jonot. Pulaa alkaa olla tekijöistä.

Avaa kuvien katselu Mahonki- ja tiikkipintojen lakkaamista, hiomista ja kiillottamista tehdään Lopella kovalla ammattitaidolla. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Puuveneisiin erikoistuneita ei enää kouluteta

Vielä kymmenen vuotta sitten veneentekijöitä koulutettiin useassakin oppilaitoksessa.

Nyt esimerkiksi Turun ammattiopistossa voi suorittaa veneenrakennusalan perustutkinnon.

Erityisesti puuveneiden rakentamisesta kiinnostunut saattoi Paraisilla, Livia-ammattiopistossa opiskella ammattitutkinnon kaksi osaa.

Tämän kevään jälkeen koulutus kuitenkin loppuu.

– Emme ota enää uusia opiskelijoita. Siellä on kymmenkunta opiskelijaa, joista osa valmistuu nyt, kertoo Turun ammattiopiston rehtori Pirjo Ylönen.

Kesken jääneiden opinnot pyritään saattamaan muulla tavoin päätöksen.

Isot veneet vaativat paljon tilaa

Puuveneveistäjät ry:n puheenjohtaja Jarmo Jauhanen Saimaan Puuveneestä kertoo, että puuveneiden osaajia on kallista kouluttaa.

Veneet ovat isoja ja ne vaativat tiloja. Lisäksi erikoistyökalut ja -koneet ovat kalliita.

Opiskelijoitakaan ei ole ollut tungokseen asti.

TAO:n Pirjo Ylönen katsoo, että kyse on kädentaidosta, joka parhaiten opitaan työpaikalla, oppisopimuskoulutuksella.

Teemu Virtanen on toistaiseksi saanut houkuteltua Lopelle osaavia tekijöitä. Osa heistä on työskennellyt venealalla pitkään. Joitakin on opetettu itse.

– Kovasti kaivattaisiin sitä koulutusta. Tilausta olisi työharjoittelijoille, joista sitten voisi tulla työntekijöitä, Virtanen sanoo.

Avaa kuvien katselu Riva on tunnetuin italialaisen Ferretti Groupin venemerkeistä. Lopella vene sai peräpeiliinsä helsinkiläisen pursiseuran merkin, joka on osin kullattu. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Launosissa halua aloittaa uusien veneiden valmistus

Seuraavaksi työntekijäpula saattaa olla jo este toiminnan laajentamiselle.

Teemu Virtasta kutkuttaisi aloittaa omien, uusien puuveneiden valmistus.

– Meillä on jo oululaisen Woodbackerin kanssa sopimus, että voisimme jatkaa heidän Gentlemen’s Racereiden valmistusta täällä.

Hallin takapihalla odottaa myös Virtasen oma vene kunnostusta.

– Minulla ei ole kovin paljon veneilykokemusta, mutta veneet ovat kyllä tulleet tutuiksi. Jos lähivuosina olisi aikaa paremmin siihenkin.