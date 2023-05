Outokumpu teki vahvan alkuvuoden – sähkö halpeni ja Tornion tehtaan tuotantorajoitukset purettiin

Teräsyhtiö Outokumpu on joutunut rajoittamaan ferrokromin tuotantoa kalliin sähkön takia. Teräksen kysyntäkin on ollut tiukkaa. Nyt tilanne on normalisoitumassa.

Avaa kuvien katselu Torniossa ferrokromitehdas on käynyt vajaateholla sähkön korkean hinnan vuoksi. Nyt kaikki uunit ovat jo tuotannossa. Kuva: Antti Ullakko / Yle