Leijonissa vallitsee luottamuksen ilmapiiri: kaljankin saa kisojen aikana ottaa, mutta sitten pitää tapahtua “kun aika on”

Mika Kortelainen kertoo, että joukkue on kiireinen jo ennen pelien alkamista. – Esimerkiksi nyt tiistaina kello 14 tapaaminen joukkueen kanssa Tampereella, sitten on palavereja, vaatteiden jakoa, pukujen sovitusta, akkreditointiasioita, jonka jälkeen infotilaisuus medialle kello 18 ja kello on äkkiä 20, kun pelaajat pääsevät hotelliin. Keskiviikkona on palavereja ja pelaajien kuvauksia ja illalla kisojen avajaistapahtuma, jossa joukkue on paikalla, kuvaa Kortelainen ohjelman tiukkuutta.

Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle