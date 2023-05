Helsinkiläissairaalaan tulee avaruuskäyttöön tarkoitettu robotti, joka harjaa potilaiden hiuksia

Laakson sairaalan uusin työntekijä on Välkky-robotti, joka tukee ja auttaa muuta henkilökuntaa. Kyse on kahden kuukauden mittaisesta kokeilusta.

Välkyllä on kaksi kättä, silmät ja suu. Puhuakin se osaa – vieläpä sujuvaa suomea.

Annetaan Välkyn esitellä siis itse itsensä.

– Olen robotti, joka on suunniteltu helpottamaan hoitajien arkielämää. Hoitaja tai lääkäri niin sanotusti teleoperoi eli etäohjaa minua.

Niin – Välkky on huipputeknologiaa sisältävä robotti. Vielä nyt se on medialle järjestetyn tilaisuuden päätähti, mutta myöhemmin tämän kuun aikana sen on määrä olla tositoimissa helsinkiläisessä Laakson sairaalassa.

Kuten Välkky kertoo, siellä se avustaa sairaalan hoitohenkilökuntaa.

Tehtävät ovat yksinkertaisia. Välkky saattaa esimerkiksi tarjoilla aterioita, siirtää apuvälineitä ja harjata hiuksia. Se voi myös mitata elintoimintoja: pulssia, lämpöä, happisaturaatiota.

Välkkyä ohjaa aina ihminen.

– Välkky menee huoneeseen, ja hoitaja ohjaa Välkkyä etänä ja tekee erilaisia asioita. Välkky voi vaikkapa lukea runoja: jos potilas on ahdistunut, hän voi saada Välkyn seuralaisekseen huoneeseen, havainnollistaa ylihoitaja ja projektipäällikkö Kirsi Ahonen Laakson sairaalasta.

Avaa kuvien katselu Välkky näyttää sellaiselta kuin moni ehkä kuvittelisikin robotin näyttävän. Siitä on haluttu tehdä sympaattinen ja mukava, tekijät kertovat. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Kyse on kokeilusta. Ahosen mukaan kaikki tehdään potilaiden kanssa yhteisymmärryksessä ja niin, että nämä saavat tarvitsemansa hoidon ja tuen.

Kokeilu kestää noin kaksi kuukautta.

Alkuaan avaruuskäyttöön

Välkky on kokeilussa yhdellä Laakson sairaalan osastolla. Kokeilua koordinoi Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki.

Kokeilun rahoittaa ja robotin sairaalalle toimittaa Touchlab Limited -yhtiö.

Avaa kuvien katselu Zakareya Hussein lähti aikoinaan Suomesta Britanniaan opiskelemaan. Nyt hän tuo Suomeen ulkomailla kehitetyn robotin. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Yritys on kehittänyt elektronista ihoa, joka mahdollistaa robotille ihmismäisen kosketusaistin. Toimitusjohtaja ja yksi robotin kehittäjistä Zakareya Hussein sanoo, että Välkkyä voi ohjata joko pelkillä ”peliohjaimilla” tai erillisillä hanskoilla ja puvulla, jotka mahdollistavat sen, että hoitaja tuntee saman, minkä Välkkykin.

– Robotilla on ihmismäinen käsi. Ihminen voi kontrolloida sen sormenpäitäkin, ja sormenpäistä välittyy kosketus reaaliaikaisesti takaisin käyttäjälle.

Välkyn kaltainen robotti on kehitetty alun perin avaruusteknologiaan, toimitusjohtaja kertoo.

– Me ihmiset emme selviydy avaruudessa pitkään. Jos siellä pitää rakentaa asioita, ei ole kovinkaan käytännöllistä pistää ihmisiä avaruuspukuihin, joissa kestetään vain pari tuntia. Tätä sen sijaan voi etäohjata todella pitkien etäisyyksien päästä.

Zakareya Hussein lähti aikoinaan opiskelemaan Suomesta Britanniaan. Kuuntele, mikä hänet sinne houkutteli:

Avaa kuvien katselu Kun Välkkyä koskee, tuntee ohjaaja toisessa päässä Välkyn kokeman kosketuksen hanskoillaan. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Hussein uskoo robotista olevan apua hoitotyössäkin.

– Laakson sairaalan hanke on iso ja kiinnostava. Siellä pyritään kokeilemaan kaikenlaisia robotteja ja automaatioteknologiaa, joka voi auttaa lääkäreitä ja hoitajia arjessa, hän sanoo.

– On kiva päästä kehittämään tätä [robottia] Laakson sairaalan mukana.

Yksi työkavereista

Kirsi Ahosen mukaan automatisoinnin ja robotiikan mukaan ottamisesta hoitotyönkin arkeen on puhuttu pitkään, mutta sitä ei ole juurikaan näkynyt.

Siksi sairaala oli mielellään mukana kokeilussa.

– Haluamme totta kai kaikkea uutta ja innovatiivista. Kun tulevaa tehdään ja tulevaisuutta suunnitellaan, se on se, millä pärjäämme.

Välkky tulee Laakson sairaalaan hoitohenkilökunnan tueksi ja avuksi.

– Yhdeksi työkaveriksi, mutta ei itsenäiseksi toimijaksi, ylihoitaja Ahonen täsmentää.

Avaa kuvien katselu Välkyn ote on niin tarkka, että kananmunakin pysyy sen otteessa. Toisessa kädessä Välkyllä on viisi sormea ja toisessa kaksi, mikä mahdollistaa kuvan kaltaisen pihtiotteen. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Välkkyä ohjaamaan on koulutettu kaksitoista hoitajaa. Ahonen toteaa, että henkilöstöstä suurin osa on ollut robottikokeilusta innoissaan.

Muutosvastarintaakin toki on ollut.

– Mutta mitä enemmän ihmisiä on ollut koulutuksessa, sitä enemmän on tullut sellaista, että ”voi vitsit, minäkin olisin halunnut mennä mukaan, ovatko kaikki paikat jo menneet”. Innostus on kasvanut. Odotamme todella paljon [Välkkyä], Ahonen sanoo.

Zakareya Husseinin mukaan Välkky on ainutlaatuinen robotti ja sitä voi verrata oikeastaan vain kirurgisiin robotteihin, jotka myös ovat kauko-ohjattavia, mutta joissa ei ole tuntoaistia.

Avaa kuvien katselu Ohjaaja näkee VR-lasien kautta saman, minkä Välkkykin. Sairaalassa ohjaajan kuva heijastuu Välkyn rinnalle. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 10. toukokuuta kello 23:een asti.