Useita maastopaloja Pohjois-Savossa: Pielavedellä tuli levisi omakotitaloon, Siilinjärvellä kulotus levisi maastopaloksi

Pohjois-Savon alueella on syttynyt tiistaina useita maastopaloja.

Pielavedellä Kuuselantiellä heinikossa ollut tuli levisi omakotitaloon, vanhaan navettarakennukseen ja puuliiteriin. Pelastuslaitoksen mukaan rakennukset tuhoutuivat palossa.

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vs. valmiuspäällikkö Jaakko Mäkelä kertoo, että omakotitalo oli asuttu, mutta palon syttyessä siellä ei ollut asukkaita.

– Palo sai ilmeisesti alkunsa ruohonleikkurista, Mäkelä kertoo.

Lisäksi Pielaveden palo levisi lähimaastoon noin yhden hehtaarin alalle sekä läheiselle pellolle ja sytytti kahdeksan erillistä, pientä maastopaloa. Jälkisammutustyöt kestävät useamman tunnin ajan.

Siilinjärvellä Vehkasuontiellä kulotus on levinnyt noin 500x600 metrin laajuiseksi maastopaloksi. Paloa on sammuttamassa tällä hetkellä kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä. Palo on pelastuslaitoksen mukaan pääasiassa pellolla, mutta uhkaa levitä metsään. Palo ei ole Mäkelän mukaan vaarassa levitä asutuksen lähelle.

Myös Vieremällä tuli karkasi kulotuksessa lähimaastoon. Siitä aiheutui noin puolen hehtaarin maastopalo, joka uhkasi rakennuksia. Pelastuslaitos esti palon leviämisen rakennuksiin, ja palo on sammutettu.

Pohjois-Savossa on voimassa ruohikkopalovaara, jonka aikana avotulen teko on kielletty.