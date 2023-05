Asiantuntijan arvio Punaisen torin sotilasparaatista: taistelevat joukot kalustoineen loistivat poissaolollaan

Punaisella torilla tänään järjestetyssä voitonpäivän sotilasparaatissa ei kokeneita sotilaita nähty.

Jalan marssivat paraatiosastot muodostuivat käytännössä pelkästään Moskovan alueelta ja eri puolilta Venäjää kootuista sotilasoppilaitosten kadeteista ja jatko-opiskelijoista.

Mukana oli perinteiseen tapaan myös muun muassa kansalliskaartin, rajavartiopalvelun sekä poikkeustilaministeriön oppilaitosten osastoja.

Kauempaa Moskovaan tuotujen joukkojen osastoja, joita yleensä on paraatissa kierrätetty, ei tänä vuonna nähty Punaisella torilla lainkaan.

Moottorimarssin aloitti jo toisessa maailmansodassa palvellut T-34-taistelupanssarivaunu. Se sai yksin edustaa raskasta panssarikalustoa ja maavoimien iskukykyisintä yhtymää, Ukrainassa raskaita tappioita kärsinyttä 1.Panssariarmeijaa.

Nykyaikaisia panssarivaunuja paraatissa ei nähty.

Venäjä juhlisti Natsi-Saksasta saadun voiton vuosipäivää sotilasparaatilla Moskovan Punaisella torilla.

Muut moottorimarssiin osallistuneet joukot olivat 16. Erikoisjoukkoprikaati Tambovissa, jonka osasto liikkui parillakymmenellä panssaroiduilla Tigr- ja Kamaz-ajoneuvolla.

Ivanovon alueelta Šujan kaupungista tullut 112. Ohjusprikaatin osasto esitteli Ukrainassakin paljon käytettyjä Iskander-M-ohjusvaunuja. Kovia ohjuksia tuskin torilla ulkoilutettiin, ja on myös mahdollista, että prikaatin ohjusreservit on jo kulutettu Ukrainassa.

Kolmas osasto edusti Ylen 7.5. esittelemiin Moskovan ilmapuolustusjoukkoihin kuulunutta 584.Ilmatorjuntaohjusrykmenttiä, jolla on kalustona pitkän kantaman S-400-ohjukset.

Avaa kuvien katselu S-400-ilmatorjuntaohjuksen lavetteja Moskovaa suojaavalta ilmapuolustuskehältä Kuva: EPA-EFE

Viimeisenä joukkona Punaiselle torille saapui Teikovon 54. Ohjusdivisioonan osasto kalustonaan ajoneuvolavetilta laukaistavat ballistiset RS-24 ”Jars”-ydinohjukset. Yle esitteli strategisten ohjusjoukkojen toimintaa helmikuussa julkaistussa raportissa.

Avaa kuvien katselu Monikärkinen mannertenvälisen RS-24 ”Jars” -ohjus ajoneuvolavetilla. Kuva: Gavriil Grigorov / STELLA Pictures / AOP

Kalustoparaatin päätti kolmen puolustushaaran lippuja kantanut Bumerang-taisteluajoneuvojen rivistö. Bumerang edustaa maavoimien uusinta taistelukalustoa ja sen sarjavalmistus oli suunniteltu aloitettavaksi tänä vuonna.

Avaa kuvien katselu Paraatin päättänyt puolustushaarojen – maa-, meri- ja ilma-avaruusvoimien lippuja kantanut Bumerang- taisteluajoneuvojen rivistö. Kuva: Evgeny Biyatov / Sputnik / AOP

Vielä viime vuonna Moskovan paraatissa laajasti esiteltyä taistelukalustoa – taistelu-, rynnäkkö- ja kuljetuspanssarivaunuja, tykistöä ja raketinheittimiä tai muuta erikoiskalustoa ei Punaisella torilla nyt nähty.

Erikoisjoukkoprikaatin panssaroidut autot olivat käytännössä ainoa kalustoerä, jolla olisi käyttöä Ukrainassa.

Iskander-prikaatin ohjukset on voitu jo kertaalleen ampua, esitellyt ilmatorjuntaohjukset suojaavat Moskovaa ja perinteisessä sodankäynnissä käyttökelvottomat mannertenväliset ohjukset odottavat kolmatta maailmansotaa.

Tänä vuonna ilmaparaati lentokoneineen ja helikoptereineen jäi kokonaan toteuttamatta. Nyt sääkään ei olisi ollut esteenä. Pelättiinkö Kremlissä kenties alueelle tuotuja olkapääohjuksia?

Jutun kirjoittanut Marko Eklund on Venäjään erikoistunut Ylen toimittaja, joka on tehnyt tutkimustyötä asevoimien joukkorakenteesta. Eklund on aiemmin työskennellyt puolustusvoimissa ja toiminut muun muassa apulaispuolustusasiamiehenä Suomen suurlähetystössä Moskovassa vuosina 2018-2021.