Puolustusvoimien ampuma-alueen tiistainen maastopalo ei pysäytä aseyhtiön ampumaharjoituksia Vattajalla

Kokkolan Vattajan ampuma-alueella syttyi tiistaina uhkaava maastopalo, joka sai alkunsa aseyhtiö Patrian ampumaharjoituksista. Alueella on edelleen voimassa ruohikkopalovaroitus.

Aseyhtiö Patrian ampumaharjoitusten aikana Kokkolan Vattajan harjoitusalueen maastossa syttyi tiistaina tulipalo.

Maastopalon sammuttaminen oli hankalaa, sillä maalialueella oli räjähdysvaara.

Patrian viestintäjohtaja Sirje Ahvenlampi-Hyvönen kertoo, että tiistaisesta tulipalosta huolimatta ampumaharjoituksia jatketaan suunnitellusti vielä keskiviikosta perjantaihin.

– Me noudatamme ammunnoissa viranomaisten antamia turvallisuusmääräyksiä. Palon syttyminen harjoituksissa on äärimmäisen harvinaista. Aluehan on suljettu, joten siellä ei liiku esimerkiksi yleisöä.

Ahvenlampi-Hyvönen kertoo, että tiistaina tehtiin räjähteettömiä testiammuntoja.

– Haasteena on se, että maalialueen maastossa saattaa olla räjähtämättömiä ammuksia aikaisemmilta ajoilta ja muista ammunnoista.

Keskiviikosta eteenpäin ammunnoissa ovat käytössä räjähteet.

Kokkolan Vattajan ampuma-alueen uhkaavassa maastopalossa ehti tiistaina tuhoutua noin seitsemän hehtaaria aluskasvullisuutta ja ruohikkoa.

Alueella on edelleen voimassa ruohikkopalovaroitus.

Jälkivartiointia läpi yön

Palo sai alkunsa aseyhtiö Patrian ampumaharjoituksista.

Sammutustöitä hankaloitti se, että palo oli Puolustusvoimien maalialueella, jolla voi olla räjähtämättömiä ammuksia.

Pelastuslaitos joutuikin odottamaan jopa pari tuntia, ennen sammutustöiden kunnollista aloittamista. Sinä aikana tuli levisi.

Palo saatiin sammumaan iltaseitsemän aikaan. Jälkivartiointi siirtyi Patrialle, joka jatkoi sitä yöllä.

Avaa kuvien katselu Sammutustöitä hankaloitti se, että alueella oli mahdollisesti räjähtämättömiä ammuksia. Kuva: Harri Vähäkangas / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Iso apu sammutukseen saatiin Patrian panssaroidusta ajoneuvosta, joka tamppasi vaara-alueella tulta sammuksiin. Se jäi yöksi vartioimaan aluetta.

Sammutusurakkaan osallistui useita yksiköitä lähikunnista sekä viitisenkymmentä pelastustyöntekijää.