Lappeenrannan Kemiran tehtaan öljyvuodosta on tehty rikosilmoitus

Joutsenon Kemiran tehtaan öljuvuodosta on tehty rikosilmoitus ympäristön turmelemisesta. Kuvituskuva.

Lappeenrannan Joutsenossa Kemiran lipeätehtaalla havaitusta öljyvuodosta on tehty rikosilmoitus nimikkeellä ympäristön turmeleminen.

Rikosilmoituksen on tehnyt Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Kaakkois-Suomen poliisin tutkinnanjohtaja Mika Salminen kertoo keskustelevansa huomenna torstaina Kemiran tehtaan johdon kanssa öljyvuodon syistä ja seurauksista. Salminen ja poliisin tutkija menevät tapahtumapaikalle selvittämään tilanteen kulkua.

Poliisi käyttää selvityksissään apuna myös muita viranomaisia.

Kaakkois-Suomen poliisi päättää selvitysten perusteella, onko asiassa syytä epäillä rikosta.

Kemiran lipeätehtaalta pääsi kolmisen viikkoa sitten Saimaaseen öljyä noin 1100 litraa.

Etelä-Karjalan pelastuslaitos on suojannut rantoja sekä puomittanut Kemiran tehtaan edustaa vuodon havaitsemisesta lähtien. Myös ympäristöjärjestö WWF:n vapaaehtoiset ovat olleet Saimaalle puhdistamassa öljyvuotoa.

Öljyn määrä on arvioitu vähäiseksi ja laadultaan kevyeksi, mutta sen siivoaminen on vaikeampaa kuin raskaamman öljyn. Luontoon päätynyt öljy on aina haitallista ympäristölle, ja esimerkiksi linnuille, määrästä riippumatta.

Öljyvuoto raivostutti erityisesti joutsenolaiset, jotka muistavat vastaavanlaisen tilanteen vuodelta 2016.