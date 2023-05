Lohjalla maanantaina ulosajossa loukkaantunut matkustaja on menehtynyt sairalaassa

Lohjan Saukkolantiellä tapahtui maanantai-iltana 8.5. henkilöauton ulosajo, jonka yhteydessä henkilöauton matkustaja loukkaantui vakavasti. Hätäkeskus sai ilmoituksen onnettomuudesta kello 19.20.

Poliisi on saanut tiedon, että matkustajana ollut noin 30-vuotias nainen on menehtynyt sairaalahoidossa, kerrotaan Länsi-Uudenmaan poliisin tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Tapaukseen liittyvästä kuolemansyyntutkinnasta poliisi ei tiedota tarkemmin salassapidosta johtuen.

Poliisi jatkaa ulosajoon liittyvää esitutkintaa teknisellä tutkinnalla ja auton kuljettajan, noin 35-vuotiaan miehen osalta.

Kuljettajaa epäillään tällä hetkellä törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä kuolemantuottamuksesta.

Poliisin mukaan henkilöauto ajautui ulos tieltä kulkusuunnassaan vasemmalle pellolle ja sieltä edelleen ojaan Saukkolantie 550 kohdalla.

Kyydissä ollut vakavasti loukkaantunut matkustaja kuljetettiin sairaalahoitoon. Maanatai-illan tietojen mukaan myös kuljettaja vietiin sairaalaan tarkistettavaksi.

Poliisin suorittaman tapahtumapaikkatutkinnan perusteella on todennäköistä, että kuljettaja on ajanut tilanteessa merkittävää ylinopeutta. Tiellä nopeusrajoitus on kuusikymmentä kilometriä tunnissa.