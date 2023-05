Kalastusluvan hinta laskee nollaan euroon, mutta se on hankittava – uudistus koskee Ylläksen Kesänkijärven kalastajia

Metsähallitus alkaa ”myydä” Ylläksen Kesänkijärven kalastuslupia ilmaiseksi. Vaikka lupa on ilmainen, se on kuitenkin hankittava ennen kalastusta.

Eräluvat-palvelusta voi 15. toukokuuta alkaen hankkia vapalupia Ylläksen Kesänkijärven kalastuskohteelle ilmaiseksi. Lupa on silti hankittava ennen kalastusta, kertoo Metsähallitus tiedotteessaan.

– Aiomme lopettaa vieraslaji kirjolohen istutukset Kesänkijärveen. Haluamme, että kalastajat pyytävät jo istutetut kalat pois, ennen kuin Kesänkijärvestä avataan kalojen vaellusyhteys muuhun vesistöön, kalastuksen erityisasiantuntija Markku Vierelä Metsähallituksesta kertoo.

Kirjolohia ei kuitenkaan saa pyytää ilman maksutonta lupaa. Kesänkijärvessä on ELY-keskuksen onki-, pilkki- ja viehekalastuskielto vuoteen 2025 saakka. Kielto tarkoittaa sitä, ettei järvessä saa kalastaa ilman vesialueen omistajan lupaa. Sellainen on siis hankittava, vaikka se ei mitään maksaisikaan.

Kesänkijärvi on yhteislupa-alue eli vesialueita on sekä valtion että yksityisten omistuksessa. Kirjolohien poistosta ja vaellusyhteyden avaamisesta on päätetty yhdessä Äkäslompolon osakaskunnan kanssa.

Kesänkijärven muutosten taustalla on laajempi suuntaus, jossa pyritään eroon niin sanotuista istuta ja ongi -kohteista. Niihin istutetaan yleensä pyyntikokoisia kirjolohia. Sen jälkeen kalastajat pyytävät ne samankokoisina pois.

Metsähallitus on viime vuosina lakkauttanut useita kirjolohikohteita, sillä ne tuottavat usein tappiota. Tänä kesänä lakkautetaan Änäkäisen kirjolohikohde Lieksassa.

Tilalle perustetut, uudet kalastuskohteet ovat luonnonkalakohteita. Kalojen elinympäristöä pyritään parantamaan niin, että luontainen kalasto menestyy ja sitä voidaan kestävästi kalastaa.