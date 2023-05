Erikoinen liikennemerkki areenan naapurissa on aiheuttanut sakkorysän Tampereella

Tuula Somppi on saanut jonkin verran palautetta Sorinkadun liikennemerkeistä.

Sorinkadulla sijaitsevien liikennemerkkien tulkitseminen on osoittautunut monelle vaikeaksi. Sekaannusten välttämiseksi merkkejä muutetaan, joskin nykyisetkin ohjeet ovat lainmukaiset.

– Nyt se todellakin aiheuttaa hämmennystä.

Näin kertoo Tampereen kaupungin pysäköinnin erikoissuunnittelija Tuula Somppi liikennemerkeistä, jotka sijaitsevat Tampereen areenan ja poliisiaseman vieressä kulkevalla Sorinkadulla.

Etenkin illalla alkavien jääkiekko-otteluiden ja muiden areenan tapahtumien aikaan on tuttu näky, että miltei jokaisen kyseiselle kadunpätkälle pysäköidyn auton pyyhkijänsulan alla lepattaa sakkolappu.

Tolppien yläosassa on pysäköintikieltomerkki. Sen alla on lisäkyltti, joka sallii maksullisen pysäköinnin arkisin kello 8–17 sekä lauantaisin aikavälillä 8–16. Tilanteesta poikkeuksellisen tekee se, että lisäkyltin alla on vielä yksi pysäköintikieltomerkki.

Siten pysäköinti on kiellettyä mainittujen aikaikkunoiden ulkopuolella.

Vaikka etenkin alin kieltomerkki on herättänyt kummastusta, ovat tolpissa olevat pysäköintiohjeet Sompin mukaan täysin lainmukaiset.

– Jos alimmaista pysäköintikieltomerkkiä ei olisi, pysäköinti olisi muun ajan rajoittamatonta, Somppi kertoo.

Somppi sanoo, että Sorinkatu on sijaintinsa vuoksi poikkeuksellisen vaikea kohde. Autoja kulkee molempiin suuntiin tiuhaan tahtiin etenkin tapahtumien aikana.

– Tampereen areenalla on tilaisuuksia, joiden valmistelu alkaa ties kuinka monta päivää aiemmin. Sen takia siihen on laitettu tuo toinen merkki, koska emme halua pysäköintiä tapahtuvan iltaisin ja öisin.

Merkkiä muutettiin ja muutetaan vielä kerran

Kun Sorinkatua etenee Hatanpään valtatietä kohti, on paikallaan edelleen samoilla rajoituksilla varustettu liikennemerkki.

Areenan parkkihallin ja poliisiaseman sisäänkäynnin lähellä olevalla kadunpätkällä kylttiä on kuitenkin muutettu. Nyt pysäköinti on kadun tietyssä kohdassa sallittua vain poliisiautoille.

Kyse on tilapäisratkaisusta.

– Se merkki tulee olemaan siinä kolmen viikon ajan jääkiekon MM-kisojen vuoksi. Siellä on tehty poikkeusolosuhteiden takia ihan omat järjestelyt, Somppi kertoo.

Avaa kuvien katselu Yhtä liikennemerkkiä on jo muutettu. Kuva: Manu Saarela / Yle

Pysyviä muutoksia on kuitenkin suunniteltu. Kun MM-kisojen poikkeusjärjestelyistä voidaan luopua, jää vanhakin kieltomerkki sellaisenaan historiaan.

Sekaannusten välttämiseksi liikennemerkkeihin lisätään kyltti, jonka avulla pysäköintiä koskevat rajoitukset selkeytyvät. Tolppiin lisätään tarkennukseksi kellonajat jolloin pysäköintikielto on voimassa, eli arkisin 17–08, lauantaisin kello 16–24 ja sunnuntaisin kello 0–24.

– Itse asia ei muutu miksikään, mutta informatiivisuus lisääntyy, Somppi sanoo.