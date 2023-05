Suomi on yrittänyt vuosia neuvotella Irakin kanssa, jotta se ottaisi vastaan kansalaisiaan – ”Keskustelut eivät ole helppoja”

Koronapandemian aikana ulkomaalaisten maasta poistaminen vähentyi huomattavasti matkustusrajoitusten takia. Nyt ollaan kuitenkin palaamassa pikkuhiljaa entisiin palautusmääriin.

Kaikkiin maihin ei kuitenkaan voida tällä hetkellä palauttaa ulkomaalaisia Suomesta.

Suomi on tehnyt päätöksen, että se ei palauta ihmisiä esimerkiksi Afganistaniin, Ukrainaan ja Sudaniin. Lisäksi ainakaan Irak ja Somalia eivät suostu ottamaan kaikkia kansalaisiaan vastaan.

Poliisi poisti viime vuonna maasta lähes 2 000 ulkomaan kansalaista. Syynä palautukseen on tyypillisesti kielteinen oleskelulupa- tai turvapaikkapäätös, laiton maassaolo tai syyllistyminen rikoksiin.

Maahanmuuttovirasto Migri ei tee tällä hetkellä maasta poistamiseen johtavia päätöksiä Afganistanin ja Ukrainan kansalaisille maiden huonon turvallisuustilanteen takia, sanoo Migrin turvapaikkayksikön johtaja Eeva-Maija Leivo. Migrin maalinjausten myötä poliisi ei myöskään laita täytäntöön aikaisempia afganistanilaisten tai ukrainalaisten käännytys- tai karkotuspäätöksiä.

Afganistanin kohdalla syy on maan epävakaa tilanne sen jälkeen, kun Taliban nousi valtaan. Ukrainassa puolestaan käydään sotaa, joten Suomi katsoo, että sinne ei voi palauttaa ihmisiä

Tuorein esimerkki on Sudan, joka on viime viikkoina luisunut sisällissodan partaalle. Sudanilaisia koskeva päätöksenteko on jäissä Migrissä.

– Virallista linjausta ei ole tehty. Odotamme maatiedon ja tilanteen selkiytymistä, Leivo sanoo.

Päätös vaikuttaa melko suureen joukkoon ihmisiä, sillä vielä viime vuosina afganistanilaiset ja ukrainalaiset olivat usein kärkiviisikossa, kun mitattiin maasta poistamisesta päätöksen saaneita kansalaisuuksia. Sudanilaisia sen sijaan on oleskeluluvan tai turvapaikanhakijoissa hyvin vähän.

Yllä olevassa grafiikassa näkyy se, kuinka vuoden 2015 pakolaiskriisissä Suomeen tuli tuhansia irakilaisia. Kaikki heistä eivät saaneet turvapaikkaa Suomesta.

Ukrainalaisilla ja afganistanilaisilla useimmiten palautuksen syynä oli kielteinen oleskelulupapäätös tai luvaton oleskelu maassa.

Palautuskiellon takia afganistanilaiset ovat saaneet automaattisesti vähintään oleskeluluvan Suomeen.

Osa maista ei huoli kansalaisiaan

Osa maista ei puolestaan suostu ottamaan kansalaisiaan vastaan, vaikka kansainvälinen oikeus niin velvoittaa.

Esimerkiksi Iraniin palautukset ovat olleet jäissä jo vuosia, sanoo poliisitarkastaja Ari Jokinen Poliisihallituksesta. Syynä on se, että yhteistyö paikallisten viranomaisten kanssa takkuaa.

Irak ja Somalia ovat puolestaan valikoineet, ketkä kansalaisistaan ne suostuvat ottamaan vastaan.

Irak on pääosin ottanut vastaan vain rikoksiin syyllistyneitä kansalaisiaan. Koska Suomella ei ole palautussopimusta Irakin kanssa, maa ei ole esimerkiksi ottanut sellaisia henkilöitä, joilla ei ole henkilöllisyystodistusta tai passia.

Somalia ei ole ottanut kaikkia kansalaisiaan vastaan, mutta sillä ei ole ollut niin selkeää linjaa valittavasti henkilöistä kuin Irakilla, sanoo sisäministeriön maahanmuutto-osaston hallitusneuvos Eero Koskenniemi.

Suomi on neuvotellut jo useamman vuoden ajan Irakin ja Somalian kanssa, jotta maiden kanssa saataisiin palautussopimukset. Koskenniemi kuvailee neuvottelutilannetta vaikeaksi.

– Keskusteluyhteys [Irakin kanssa] on, mutta kuten saattaa arvata siitä, että useamman vuoden on ollut vireillä, keskustelut eivät ole helppoja, Koskenniemi sanoo.

Osa palaa vapaaehtoisesti, osa saatettuna

Poliisin palauttamista ulkomaalaisista valtaosa lähtee niin, että viranomainen valvoo henkilön maasta poistumista rajanylityspaikalla.

Viime vuonna poliisi joutui saattamaan pois yli 200 ulkomaalaista. Käytännössä se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että poliisi vie henkilön kohdemaahan asti reitti- tai charterlennolla.

Parin tuhannen poliisin palauttaman ulkomaalaisen lisäksi osa palaa vapaaehtoisesti, osa taas katoaa viranomaisilta.

– Poliisi palauttaa vuosittain ihmisiä yli sataan maahan. Pääosin se sujuu erittäin hyvin, vaikka kaikkien maiden kanssa ei ole palautussopimuksia, Poliisihallituksen Ari Jokinen sanoo.

12 viime kuukauden aikana eniten maasta poistamisen päätöksiä ovat saaneet Venäjän, Irakin ja Viron kansalaiset.

Maasta poistaminen: Karkottaminen vai käännyttäminen Karkotus koskee ulkomaalaisia, joilla on tai on ollut oleskelulupa.

Käännytys koskee ulkomaalaisia, joilla ei ole ollut oleskelulupaa. Esimerkiksi turvapaikanhakijoiden maasta poistamisessa on kyse käännyttämisestä.

Maasta poistamisesta päättää Migri. Täytäntöönpanosta vastaavat poliisi ja Rajavartiolaitos.

Lähde: Migri (siirryt toiseen palveluun)

Keskustelu on auki perjantaihin kello 23 asti.