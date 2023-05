Käärijän possujunan taustalla on ruotsalainen koreografi, joka on saanut jo yhden viisuvoiton

Possujuna on herättänyt huomiota.

Possujuna tarkoitti ennen huvipuistolaitetta, mutta nyt se tarkoittaa Käärijän ja tanssijoiden liikettä lavalla.

Suomen euroviisuedustajan Käärijän show on saanut paljon kiitosta. Sitä on kuvailtu jopa ikoniseksi. Osa esityksen lumoa on siinä, että kuka tahansa voi esimerkiksi matkia tanssin kädenliikkeitä.

Kaiken taustalla on ruotsalainen koreografi ja UMK-ohjaaja Fredrik ”Benke” Rydman.

– Olen ylpeä esityksestä, sillä se on omaperäinen. Olemme luoneet jotain uniikkia. Olen iloinen siitä.

Käärijän esityksen takana on hauska koreografia. Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Hänellä on jo aikaisempaa kokemusta Euroviisuista. Rydman loi koreografian Måns Zelmerlöwin kappaleelle Heroes. Se voitti Euroviisut vuonna 2015.

Tilanne tänä vuonna on erikoinen, sillä Ruotsin Loreenin Euphoria-esityksen koreografian teki suomalainen Ambra Succi. Suomen Käärijän show on taas ruotsalaisen käsialaa.

– Toivon, että Suomi voittaa, Rydman naurahtaa.

Yle haastatteli Fredrik Rydmania Liverpoolissa Euroviisuissa. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Kolmeen minuuttiin pitää mahtua kaikki

Fredrik Rydman, 48, aloitti tanssijana. Hän on ollut myös tv-tanssikilpailun tuomarina. Noin 15 vuotta sitten hän alkoi toimia ohjaajana ja koreografina.

Kaksi viime vuotta hän on tehnyt töitä UMK-ohjaajana.

Euroviisujen ohjaus eroaa muista, koska kappale saa olla vain kolme minuuttia pitkä. Tarinaa ei voi rakentaa pitkään, mutta silti esityksestä pitää löytyä tietyt jutut.

– Pitää olla alku, keskikohta ja pam-loppu, Rydman kertoo.

Rydmanin mukaan Käärijän laulu kuulosti heti erityiseltä. Hänen mielestään kappaleessa on tavallaan kaksi laulua: aggressiivinen ja sitten toinen, joka on iloinen ja hullu.

– Se haastoi ja oli mielenkiintoista työskennellä esityksen kanssa. Esitykseen piti tehdä ristiriita näiden kahden eri puolen välillä.

Ristiriita löytyy juuri possujunasta ja muista hassuista jutuista. Vaikka Käärijän Cha cha cha esitetään suomeksi, ihmiset nauttivat siitä.

– Se saa heidät tuntemaan tietyllä tavalla. Jokainen voi tehdä oman tarinansa siitä.

Käärijä otti hullut ideat vastaan

Esityksessä on kaksi teemaa: vapaus ja odottamattomuus. Rydman kertoo tuoneensa hulluja ideoita, jotka Käärijä otti hyvin vastaan.

– Käärijä on taiteilija, joka ei pelkää. Arvostan työskentelyä hänen kaltaistensa kanssa. Olen yrittänyt kaivautua hänen DNA:hansa.