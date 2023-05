”Elina” seisoi vuosia hylättynä Rovaniemen lentokentän laidalla – nyt maailman suurin yksimoottorinen lentokone on saamassa uuden elämän

Koneharrastaja Otto Ruohola on korjannut nyt ”Elinaa” siihen vaiheeseen, että moottoria on mahdollista kokeilla käynnistää.

Säiden armoilla 25 vuotta Rovaniemen lentokentän alueella seissyt vanha venäläinen lentokone on vaihtunut omistajalta toiselle. Murheellisen tapauksen jälkeen kone päätyi lopulta Pirkanmaalle.

Rovaniemeläiset Matti Jäntti ja Esa Hakkarainen pääsivät maailman suurimman yksimoottorisen lentokoneen omistajiksi vuonna 1992, kun he hankkivat Venäjän Murmanskista Antonov AN-2:n. Valuuttana oli 16 käytettyä Ladaa.

Loppujen lopuksi konetta ei pitkän taistelun jälkeenkään saatu rekisteröityä Suomeen.

– Se olisi pitänyt tyyppikatsastaa, vaikka niitä oli Keski-Euroopassa ja siinä olisi ollut jos minkälaista mutkaa tehtävänä ja sellaiseenhan ei tavallisen ihmisen kukkarolla kyetty alkaa, Jäntti kertoo.

Rovaniemeläisten Matti Jäntin ja Esa Hakkaraisen erikoisesta hankinnasta kerrottiin Ylen Kotimaan katsauksessa 16.4.1992.

Lopulta tuo Elinaksi ristitty lentokone AN-2 jäi virattomana lojumaan Rovaniemen lentokentän laidalle vuonna 1995.

– Siellä se oli taivasalla ja oli aika surkea näky loppuvaiheessa, kun kävin sitä silloin tällöin katsomassa. Me myimme sen Esan kanssa Ivalon lentoaseman päällikkö Matti Sorvarille, joka aikoi lentää sen Ivaloon, mutta lopulta se ei kuitenkaan toteutunut.

Uusi omistaja ei ehtinyt toteuttaa suunnitelmiaan

25 vuotta myöhemmin vuonna 2020 kone vihdoin löysi uuden omistajan.

– Tapasin muutama vuosi sitten Espanjassa pari miestä Hämeenlinnan suunnalta, jotka kiinnostuivat siitä, Matti Jäntti kertoo.

Lopulta romumetalliyrittäjä ja moottoripyöräharrastaja Tomi “Life” Kankaanpää kävi hakemassa koneen lavetilla ja vei sen Hämeenlinnan Parolaan.

Kankaanpäällä oli tavoitteena entisöidä kone, mutta hän ei kiireiltään ehtinyt edes siipiä laittaa paikalleen koneeseen, vaan se jäi toistamiseen odottamaan parempia aikoja pellon laidalle.

Kankaanpään vanha tuttu, 23-vuotias pirkkalalainen Otto Ruohola, kävi myös konetta katsomassa Hämeenlinnassa. Ruohola on itsekin pienestä pitäen viettänyt aikaansa erilaisten moottoreiden ja koneiden parissa.

Yllättäen Elinan hankkinut Tomi ”Life” Kankaanpää menehtyi jouluna 2022. Tämän jälkeen Ruohola päätti hankkia koneen itselleen.

– Mulla tuli silloin mahdollisuus jatkaa hänen unelmaansa. Hän oli ajatellut koneesta jonkin näköistä ajanvietepaikkaa itselleen. Minä meinaan nyt sellaisen toteuttaa.

Avaa kuvien katselu Kuva: Otto Ruohola

Lentokuntoon entisöinti olisi turhaa työtä

Elina on siirretty nyt Sastamalaan. Otto Ruohola on ystävänsä Eero Rintalan kanssa aloittanut koneen siistimisen ja kokoamisen.

– Olemme siivonneet sen kauttaaltaan ja hommanneet sinne jo sohvan. Lisäksi tuonne takatilaan tulee sänky, että siellä mahtuu joku vaikka majoittumaan.

Suurempikin haave Ruoholalla olisi, mutta käytännön ongelmat estävät sen.

– Jos olisi kauheasti rahaa, niin totta kai olisi hienoa laittaa kone lentokuntoon. Se on päässyt tosi huonoon kuntoon, kun se on Rovaniemellä seissyt ulkona vuosikaudet. Pidämme sen kuitenkin jollakin tavalla kunnossa, ettei ihan romuksi päästetä.

Avaa kuvien katselu Otto Ruohola ja raatona hankittu Elina entisöintihankkeen alkuvaiheessa. Kuva: Otto Ruohola

Ruoholan arvion mukaan AN-2 konetta tuskin saa edelleenkään Suomessa rekisteriin, joten sillä ei saisi kuitenkaan lentää. Siksi sitä ei edes kannata korjata lentokuntoon. Moottorin Ruohola haluaa laittaa kaikesta huolimatta käyntiin.

– Tästä on viety alkuperäinen moottori, mutta tähän on vaihdettu moottori, jolle oli tullut tunnit täyteen ja koska se on suoraan käytöstä tähän siirretty, niin ehkä se siitä käyntiin lähtee, arvelee Ruohola.

On kuitenkin selvinnyt, että ilman varaosia moottoria ei saa käyntiin, joten niitä on tilattu jopa Unkarista saakka.

– Kaasuttimesta oli yksi tärkeä osa mennyt kuitenkin rikki ja sellaisen minä olen tuolta ulkomailta löytänyt. Sen lisäksi viisi mittaria oli viety ja nekin olen saanut tilattua ulkomailta.

Videossa Elina-kone haetaan Hattulasta lavetilla ja kuljetetaan Sastamalaan, jossa Otto Ruohola kasaa sen pala palalta koneen muotoon esittelykohteeksi. Kuvat: Otto Ruohola.

Loppuelämäksi kallioiselle kummulle

Ruoholan ja Rintalan tavoitteena on saada Elina käyntiin ennen toukokuun loppua, koska silloin sitä esitellään Paukepäivillä, joka on Rintalan järjestämä epävirallinen ja ilmainen koneharrastetapahtuma.

– Täällä on esillä ihan laidasta laitaan koneita, vanhoista traktoreista maamoottoreihin ja autoista maansiirtokoneisiin.

Ruoholan mukaan Elina saa viettää loppuelämänsä Sastamalassa kallioisella kummulla kuin olisi lentoon lähdössä. Paikasta, josta avautuu hieno näkymä pellolle.