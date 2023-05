Saksa säikähti koko teollisuutensa ja hyvinvointinsa puolesta: Maahanmuuttopolitiikka myllätään uusiksi, koska muuten loppuvat työntekijät

FRANKFURT Tarvitaanko korkeasti koulutettuja vai matalapalkkaisia työntekijöitä ja kuinka paljon? Mistä heitä houkutellaan?

Keskustelu maahanmuutosta on nyt Euroopan suurimmassa taloudessa Saksassa kovin erilaista kuin Suomessa.

Saksa on säikähtänyt teollisuutensa ja koko hyvinvointinsa puolesta. Maa tarvitsee kaikenlaisia ulkomaalaisia ammattilaisia: asentajia, teknikkoja, lastenhoitajia, käsityöläisiä – mutta ennen kaikkea digitalisaation osaajia.

Saksa onkin jo päättänyt uudistaa (siirryt toiseen palveluun) maahanmuuttopolitiikkansa tänä keväänä. Hallitus alentaa esimerkiksi IT-alan maahanmuuttajien työkokemus- ja palkkatulovaatimuksia.

Suuri muutos käynnissä

Saksa on Suomea jäljessä digitalisaatiossa ja aikoo uudistaa tietoverkkojaan. Samalla sen kallisarvoinen autoteollisuus uhkaa paeta korkeita energiakustannuksia esimerkiksi Yhdysvaltoihin.

Deindustrialisaatio vaanii nurkan takana.

Lisäksi Saksan pitäisi päästä eroon fossiilisista polttoaineista eli kivihiilestä, öljystä ja kaasusta, jotta se saavuttaa omat ilmastotavoitteensa.

Kaikkeen tähän muutokseen se tarvitsee uusia aivoja ja käsiä.

”Maahanmuuttajia on vaikea valikoida”

– Ammattitaitoisia työntekijöitä tarvitaan kaikkialla kansantaloudessa, pankkijätti Deutsche Bankin vanhempi ekonomisti, työmarkkinoita tutkiva Marc Schattenberg kuvaa Ylen haastattelussa.

Suomikin joutuu tulevaisuudessa kilpailemaan osaajista Saksan kanssa. Meillä hallitukseen aikova perussuomalaiset haluaisi maahan vain hyväpalkkaisia ulkomaalaisia.

Schattenberg taas kyseenalaistaa idean, että mailla olisi varaa valikoida vain erityisosaajia.

– Ihmisten täytyy haluta tulla, ei voi vain valita ja valita. Tietysti maahanmuuttoa voi yrittää ohjata toimialan tai palvelurakenteen mukaan, mutta suurelta osin se on maahanmuuttajien vapaaehtoinen valinta, Schattenberg sanoo.

Kun maahan pyritään poimimaan korkeasti koulutettuja ihmisiä, säästetään koulutuskustannuksista. Mutta jos tulijoita ei ole riittävästi, heitä voi olla järkevää kouluttaa.

– Voiko maahanmuuttoa hallita niin tarkasti, kun on samalla kansainvälisessä kilpailussa muiden maiden kanssa, jotka myös etsivät epätoivoisesti työntekijöitä, Schattenberg kysyy.

Avaa kuvien katselu Perheet vaativat lisää työvoimaa saksalaisiin päiväkoteihin mielenosoituksessa Bonnissa helmikuussa. Kuva: ullstein bild/ All Over Press

Kun ammattilaiset valitsevat asuinpaikkaansa, palkan ohella heille on tärkeää työn ja perheen yhteensovittaminen. Siksi tarvitaan myös riittävästi hoitopaikkoja ja kouluja lapsille.

Saksassa on ollut jo muutaman vuoden nuorison täystyöllisyys, kertoo Saksalais-suomalaisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jan Feller.

– Siksi siellä pidetään palkkaratkaisuja tärkeämpänä erityisesti ei-akateemisesti koulutettujen ihmisten työperäisen maahanmuuton lisäämistä, Feller sanoo.

Saksa aikookin maailman houkuttelevimmaksi ammattiväen kohdemaaksi – ja se tarkoittaa suomalaisille, että kansainvälinen kilpailu työvoimasta kiihtyy.

– Suomessa ei ole varaa antaa vähäistäkään kuvaa, että emme haluaisi ulkomaista työvoimaa tänne, Feller sanoo.

Avaa kuvien katselu Jan Feller edistää Suomen ja Saksan välistä kaupankäyntiä kauppakamarissa. Saksan kunnat investoivat nyt digitalisaatioon, joten suomalaisille syntyy vientimahdollisuuksia, hän sanoo. Kuva: Markku Rantala / Yle

– Jos me Suomessa lyömme lukkoon, että vain mediaanipalkkaa saavia ihmisiä päästetään maahan, niin se olisi hyvin erilainen lähestyminen kuin Saksassa.

Mediaani tarkoittaa suuruusjärjestykseen laitetuista luvuista keskimmäistä.

Teollisuus tarvitsee ammattiväkeä

Fellerin mukaan Saksan kauppakamareiden keskusjärjestö totesi jo viime vuonna, että maa tarvitsee erityisesti ei-akateemisesti koulutettuja työntekijöitä.

Maassa on valmistavan teollisuuden osuus koko taloudesta isompi kuin monessa EU-maassa tai Yhdysvalloissa eli yli neljänneksen. Vertailun vuoksi: Suomessa vientiteollisuuden osuus on lähes puolet talouden arvonlisäyksestä.

Avaa kuvien katselu Saksassa tarvitaan ulkomaalaista työvoimaa esimerkiksi ilmastoystävällistä energiaa rakentamaan. Kuvassa talous- ja ilmastoministeri Robert Habeck tuulivoimapuiston edessä Pohjanmerellä. Kuva: EPA-EFE

– Kun työllisyys ja myös nuorisotyöllisyys on ollut melko korkea jo 3–4 vuotta, ollaan huomattu, että ei ole enää mistä hakea työntekijöitä, Jan Feller sanoo.

Saksan työvoimapulaa auttaa se, että maahan tuli vuonna 2015 yli kaksi miljoonaa siirtolaista, lähinnä Syyriasta, Afganistanista ja Irakista. Heistä suurin osa (siirryt toiseen palveluun) on jo oppinut kielen ja siirtynyt työelämään.

Maahan kehittyi Willkommenkultur, tervetulokulttuuri.

Nyt Venäjän hyökkäyksen jälkeen ukrainalaisia on tullut runsas miljoona. Vaikka heistä moni on yhä työtön, moni opettelee kieltä (siirryt toiseen palveluun) ja aikoo jäädä Saksaan töihin. Saksa on oppinut sopeuttamaan (siirryt toiseen palveluun) maahantulijat.

Toisaalta samalla maassa keskustellaan siitä (siirryt toiseen palveluun), paljonko pakolaisia maa voi vielä vastaanottaa. Turvapaikkapolitiikkaa aiotaan joiltain osin kiristää (siirryt toiseen palveluun).

Tähän asti Saksa on saanut työvoimaa Itä-Euroopasta, mutta nyt idässä väestö ikääntyy lännen tavoin. Siksi Eurooppaan on houkuteltava työntekijöitä muualta maailmasta.

Schattenberg ja Feller uskovat kilpailun työvoimasta kovenevan selvästi Euroopassa.

Saksa laskee tarvitsevansa (siirryt toiseen palveluun)lähivuosina pelkästään 140 000 uutta IT-ammattilaista muun muassa hallinnon digitalisointiin. Maahan tarvittaisiin seitsemän miljoonaa uutta työntekijää vuoteen 2035 mennessä työministerin mukaan (siirryt toiseen palveluun).

IT-asiantuntijat ovat vähissä ​​ja julkinen sektori kilpailee Googlen tai Microsoftin kaltaisten teknologiajättien kanssa, jotka ovat erityisen houkuttelevia huippuosaajille.

Maan yritykset ovatkin käynnistäneet kampanjoita ulkomaisen työvoiman houkutteluun. Esimerkiksi Intiasta osaajia on etsitty tosi-tv-show'n avulla.

Avaa kuvien katselu Euroopan maat kilpailevat myös kausityöntekijöistä. Aivan kuten suomalainen mansikka, myös saksalainen parsa jäisi pelloille ilman itäeurooppalaista työvoimaa. Kuvassa romanialaisia peltotyöntekijöitä Reininmaalla huhtikussa. Kuva: ullstein bild/ All Over Press

Voit keskustella aiheesta 13.5. klo 23 saakka.