Uutta suomalaista seikkailupeliä pääsee pian pelaamaan Nintendon Switchillä – tekijä huolissaan medialukutaidosta

Local News with Cliff Rockslide -niminen peli julkaistaan Nintendo Switch-konsolille torstaina. Keskipohjalainen pelistudio saa ensimmäistä kertaa tuotteensa jakeluun suuressa peliyhtiössä.

Pelijätti Nintendon Switch -konsolille julkaistaan torstaina kaustislaisen pelifirman seikkailupeli. Local News with Cliff Rockslide vie pelaajan uutiskuvaajan maailmaan.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun keskipohjalainen pelistudio, Horsefly Games, saa tuotteensa jakeluun suuressa peliyhtiössä.

Nintendon pelikonsoli Switch julkaistiin vuonna 2017. Sille julkaistaan vuodessa noin 1 700 peliä.

Juho Kuorikoski on kehittänyt humoristisen videopelin paikallisuutisten tekemisestä. Hän kuvaa pelin tyyliä supisuomalaiseksi maalaiskomediaksi, joka on kuitenkin tehty englanniksi.

Peliä on ollut käsikirjoittamassa koomikko ja käsikirjoittaja Iikka Kivi.

Pelissä pelaajan roolissa on työharjoitteluun tullut kuvaaja, ja aisaparina hänellä on paikallistoimittaja, tarinan päähenkilö Cliff Rockslide.

– Pelaaja pääsee työharjoitteluun striimaaja Cliff Rocksliden uutiskanavalle. Se on viikon mittain pesti, jossa mitataan sitä, miten uutistoimittaminen parivaljakolta onnistuu, Kuorikoski kertoo.

Avaa kuvien katselu Local News with Cliff Rockslide on Juho Kuorikosken toinen videopeli. Alkoholismista kertova Lydia julkaistiin vuonna 2017. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Ideana on kuvata paikallisuutistapahtumat niin hyvin, että uutisille saataisiin mahdollisimman paljon katsojia.

– Siinä on pelin yksi tavoite: pelaajan on tarkoitus hommata Cliffin uutiskanavalle lisää seuraajia, ja niitähän tarvitaan, koska hänellä on kokonaista seitsemän seuraajaa, Kuorikoski naurahtaa.

Pelin taustalla on syvällisempikin ajatus. Juho Kuorikoski on tehnyt myös toimittajan työtä ja on huolissaan nykyisestä mediailmastosta.

Pelissä pureudutaan huumorin avulla siihen, miten uutisia tehdään ja millaisia moraalisia valintoja niiden takana on.

– Viihteen varjolla on hyvä opettaa ihmisille, mitä se journalismi on ja kuinka toimittaja tekee työnsä. Tämä valistuksellinen ydin on se, että kaikkea, mitä netistä lukee, ei kannata uskoa, hän sanoo.