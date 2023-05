Vanhempien ongelmat voivat masentaa vauvan – yksi merkki on hymyn katoaminen

Vauvan masennuksen taustalla on tavallisimmin perheen kuormittuminen tai vanhemman hoitamaton mielenterveyden oire. Video: Päivi Solja ja Matias Väänänen / Yle.

Perheen huolet heijastuvat myös vauvaan. Masennus on hoidettavissa, ja siihen saa apua muun muassa neuvolasta.

Masennusta esiintyy myös vauvoilla. Aihetta on tutkittu vain vähän, ja potilasmäärät ovat olleet melko pieniä. Lasten masennuksen olemassaolo jopa kiellettiin kokonaan aina 1970-luvulle asti.

Tulokset ovat kuitenkin kiistattomat: tutkimusten mukaan puolesta prosentista prosenttiin vauvoista on masentuneita.

– Vauvan tekemistä ja olemista on havainnoitu vuorovaikutusasetelmissa lähiaikuisen kanssa. Tutkimukset osoittavat, että vauvoillakin ilmenee masennusta, sanoo Tampereen yliopistollisessa sairaalassa työskentelevä lastenpsykiatri Riikka Riihonen.

Yksi syy tutkimusten vähäisyyteen voi olla se, että vauvojen masennuksesta ei välttämättä ole helppoa puhua ääneen.

– Siihen liittyy hyvin paljon syyllisyyden, häpeän ja huonommuuden kokemuksia. Ne ovat usein turhia, sillä vauvan masennus ei ole kenenkään syy. Se on asia, joka vain voi tapahtua, Riihonen sanoo.

Itkuinen, hymytön vauva

Mistä vauvan masennuksen sitten tunnistaa? Merkkejä voi olla useita.

– Vauva voi olla hyvin vetäytyvä eikä halua olla vuorovaikutuksessa. Hän ei ota katsekontaktia ja häneltä voi puuttua tai vähentyä sosiaalinen hymy. Motorinen tai muukaan kehitys ei etene ikää vastaavalla tavalla, Riihonen selventää.

Masentunut vauva voi olla hyvin ärtyisä tai itkuinen. Mistä tietää, että vauva ei ole masentunut vaan kärsii vaikkapa refluksista tai allergiasta?

– Se onkin hyvin haastavaa. Silloin kannattaa asioida ensisijaisesti neuvolassa, koska siellä osataan ottaa sekä fyysinen että psyykkinen ja psykososiaalinen terveys huomioon.

Jos vauvan itkuisuus ja ärtyisyys mietityttävät, avun hakeminen kannattaa aloittaa neuvolasta. Arkistokuva.

Riihonen muistuttaa, että vauvan itkuisuus on sinällään normaalia ja kuuluu kehitykselliseen vaiheeseen noin kahden kuukauden iästä eteenpäin.

Jos itkuisuus jatkuu pitkään tai tuntuu perheestä hyvin raskaalta, kannattaa ottaa yhteyttä neuvolaan tai lastenlääkäriin.

Myös isien masennuksella on merkitystä

Vauvojen masennus ei johdu yleensä mistään yksittäisestä syystä. Masennukseen liittyy tavallisimmin perheen kuormittuminen.

Taustalla voi olla perheessä koettu kuolemantapaus, työttömyyttä tai jotain muuta huolta, Riihonen sanoo.

– Totta kai se vaikuttaa myös vauvoihin ihan samalla tavalla kuin muihinkin perheenjäseniin.

Perheessä voi olla myös vakavia mielenterveyden ongelmia, joita ei ole hoidettu. Jos vauvan vanhempi on masentunut tai huomattavan ahdistunut, on myös lapsilla huomattavasti isompi riski masentua tai kokea ahdistuneisuutta.

Masentuneiden äitien vaikutuksista vauvaan on olemassa runsaasti tutkimustietoa.

– Meillä on jonkun verran tietoa siitä, että myös isien masennuksella on merkitystä. Siksi vauvan ensisijaisten hoitajien mielenterveys ja jaksaminen on kaikkein tärkeintä.

Vauvojen masennuksesta ei välttämättä puhuta ääneen. Lastenpsykiatri Riikka Riihosen mukaan vanhemmuus on yksi herkimmistä asioista ihmisen elämässä. Vanhemmat haluavat, että lapsi voi hyvin, ja he tekevät parhaansa sen eteen. Kuvituskuva.

Jos apua ei saa, se vaikuttaa kehitykseen

Lapsen ensimmäiset vuodet ovat kehityksen kannalta erittäin tärkeitä. Herkkyyskausien aikana hän oppii tärkeitä asioita: puheen ja kielen kehittymistä sekä motorisia ja tunteiden tunnistamiseen liittyviä ja muita sosiaalisia taitoja.

Jos lapsi ei tässä vaiheessa saa apua vakavaan masennukseen tai muihin arkea huomattavasti haittaaviin oireisiin, se näkyy myöhemmin kehityksessä hyvin kokonaisvaltaisesti.

– Lapsen kehitykseen tulee erilaisia viiveitä. Sen lisäksi hänen kykynsä ottaa muut kiinni vaikkapa sosiaalisissa tai tunnetaidoissa voivat osoittautua haasteellisiksi, Riihonen sanoo.

Tutkimusten mukaan lapsuusiän masennus voi herkästi uusiutua ja jatkua nuoruus- ja aikuisiälle asti.

Pienten lasten masennus Masennustilat ovat pienillä lapsilla harvinaisia.

Alle kouluikäisistä 0,5–1 % kärsii masennuksesta.

Noin joka kymmenes lapsilla ja nuorilla ilmenevistä masennustiloista on pitkäaikainen.

Pikkulapsen masennukseen on tärkeää hakea apua. Hoito kohdistuu yleensä perheeseen ja vuorovaikutukseen.

Lähde: Lääkärikirja Duodecim

Perheitä voidaan tukea monella tavalla

Vauvan masennusta hoidetaan ensisijaisesti hoitamalla perhettä. Jos perheessä on masennusta tai muita mielenterveyden oireita, Riihonen suosittelee kääntymään epäröimättä neuvolan puoleen.

Neuvolasta voidaan ohjata perheitä tarvittaessa eteenpäin esimerkiksi lasten tai perheiden mielenterveyspalveluihin tai aikuispsykiatrian palveluihin.

TAYSin lastenpsykiatrialla on myös perhe- ja pikkulapsipsykiatrian yksikkö. Tukikeskustelujen lisäksi perheelle voidaan siellä tarjota esimerkiksi varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiaa tai muuta terapeuttista tukea.

Keskustelun lisäksi perhe tarvitsee yleensä myös tukea arkeensa.

– Näin pystytään tukemaan perheiden vuorovaikutusta ja ehkäisemään tilanteita, joissa lapselle kehittyisi masennusta tai muita oireita, Riihonen sanoo.

Neuvoloissa pyritään tunnistamaan apua tarvitsevat perheet jo raskausvaiheessa masennusseulan avulla.

Masentunut vauva on tabu

Masentuneista vauvoista on usein vaikea puhua, ja se voi olla jopa tabu.

Riikka Riihonen haluaa nostaa asian julkiseksi keskustelunaiheeksi. Hänestä lasten mielenterveys on aiheena edelleen hieman pimennossa.

– Emme halua ajatella, että vauvoilla olisi masennusta. Se on kuitenkin hyvin tärkeä asia, joka pitää hoitaa.

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa työskentevä lastenpsykiatri Riikka Riihonen on hoitanut aiemmin vauvoja myös toimiessaan neuvolalääkärinä.

Riihonen haluaa muistuttaa myös toivosta, jota hän kohtaa monesti omassa työssään.

Hänen kokemuksensa perusteella perheet yrittävät usein ratkaista ongelmiaan liikaakin itse.

– Me pystymme yleensä auttamaan heitä hyvin. Kun perhe saa apua ja oireilu väistyy, se pystyy elämään parempaa elämää. Se on tavoitteemme.

