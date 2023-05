Ruokaa vedetään pois kaupan hyllyiltä selvästi aiempaa enemmän – torjunta-ainejäämät ovat suurin yksittäinen syy

Elintarvikkaiden takaisinvedot ovat liki kolminkertaistuneet viime vuosina, mutta ruuan laatu on kuitenkin pysynyt hyvänä. Suurin syy takaisinvetojen lisääntymiseen on tehostunut valvonta.

Elintarvikkeiden takaisinvetojen määrä on ollut tasaisessa kasvussa lähes kymmenen vuotta. Viime vuonna takaisinvetojen määrä laski ensimmäistä kertaa seitsemään vuoteen. Suurin syy on valvonnan kehittyminen.

Padasjoella, pienessä tiilirakennuksessa häärii kaksi miestä höyryn keskellä. Hiussuojiin, suojakäsineisiin ja esiliinoihin verhoutuneena he sekoittavat valkoista tofumassaa.

Pienen firman myynti on ollut kasvussa, mutta kova kilpailu pitää yrittäjän varpaillaan; laatuvirheisiin ei ole varaa.

– Jos tuotteestamme löydettäisiin vaikkapa listeriaa, voisi koko yritys olla vaakalaudalla, sanoo Tofusta Oy:n yrittäjä Jouni Partonen.

Avaa kuvien katselu Elintarvikkeiden takaisinvetojen määrä on ollut kasvussa vuosia.

Elintarvikkeiden laadussa ei ole vikaa

Maallikosta elintarvikkeiden takaisinvetojen yleistymistahti voi kuulostaa hurjalta. Ilmiölle on kuitenkin arkinen selitys. Ruuan laatu ei ole heikentynyt, vaan viranomaisvalvonta on tehostunut niin meillä kuin maailmallakin.

EU:n laajuisen tiedotusjärjestelmän kautta saadut tiedot olivat viime vuonna taustalla kolmasosassa takaisinvedoista. Toinen tehokas seula on teollisuuden ja kauppojen omavalvonta.

– Valvontaa on kohdistettu riskielintarvikkeisiin. Henkilökohtaisesti uskon, että elintarvikkeiden laatu vain paranee koko ajan, sanoo erityisasiantuntija Mika Varjonen Ruokavirastosta.

– Voin sydämestäni sanoa, että ihmisten ei tarvitse olla huolissaan takaisinvetojen määrästä, hän painottaa.

Avaa kuvien katselu Viime vuonna takaisinvedoista toiseksi eniten johtui tyorjunta-ainemäärien pitoisuuksista. Niiden pitoisuuksia rajoittavat arvot on mitoitettu niin alhaisiksi, ettei niistä koidu ihmisille terveyshaittaa.

Varmuus ennen kaikkea

Ruokaviraston arvion mukaan takaisinvedot aiheutuvat useimmiten tahattomista virheistä. Erityisasiantuntija Mika Varjonen sanoo, että esimerkiksi laittomien lisäaineiden käyttö on harvinaisempaa kuin se, että tuotannossa sattuu jokin yllättävä tuotteen pilaava häiriö.

Varjonen muistuttaa, että takaisinveto ei tarkoita automaattisesti sitä, että elintarvike olisi terveydelle vaarallinen. Esimerkiksi kasvintorjunta-aineiden pitoisuusrajojen on oltava niin alhaisia, että terveyshaittaa ei voi syntyä.

Hän kuitenkin painottaa, että kaikkia elintarvikkeita mikään viranomainen ei pysty tutkimaan. Viranomaisvalvonta onkin yhä enemmän sitä, että huolehditaan yritysten omasta valvonnasta.

Avaa kuvien katselu Kotimaisten elintarvikkeiden takaisinvedot johtuvat useimmiten esimerkiksi virheellisistä pakkausmerkinnöistä. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Kuluttajien mielenrauhaa turvaavat myös toiset kuluttajat.

– Näyttää myös siltä, että nykyään kuluttajatkin ovat aktiivisia kertomaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, jos ovat löytäneet virheellisiä elintarvikkeita, Varjonen sanoo.

Kansainväliselle valvonnalle on tarvetta

Kauppojen hyllyiltä vedetyistä elintarvikkeista valtaosa on ulkomailta tuotuja ja lähes puolet EU:n ulkopuolelta lähtöisin. Monesti takaisinveto kohdistuu etnisiä elintarvikkeita myyvien kivijalkakauppojen itse maahantuomiin elintarvikkeisiin, kuten mausteisiin tai riisiin.

Varjonen sanoo, että myös ulkomaisissa verkkokaupoissa myytävien ravintolisien suhteen kuluttajan kannattaa olla varovainen.

Kotimaisten tapauksia on noin viidesosa, ja syy on usein ollut jossain muussa kuin ruuan puhtaudessa. Tyypillisimpiä ovat puutteet pakkausmerkinnöissä tai että elintarvike on pakattu väärään pakkaukseen.

– Esimerkiksi salmonellatapauksia on vain yksi tai kaksi vuosittain, Mika Varjonen sanoo.

Kotimaassa elintarviketurvallisuutta turvataan myös byrokratialla, joka on yrittäjille lisätyötä. Tofutehtailija Jouni Partonen kuitenkin sanoo, että se maksaa vaivan.

– Valvonnasta hyötyvät niin kuluttajat kuin me yrittäjätkin, hän sanoo.

Avaa kuvien katselu Elintarvike voi pilaantua myös matkalla kaupasta kotiin, etenkin kesällä. Kylmäketjun toimivuus onkin keskeisiä tapoja turvata ruuan turvallisuus. Kuva: Mika Moksu / Yle

Tarkkuutta vaaditaan kuluttajaltakin

Padasjoella tofupaketit singahtelevat liukuhihnalta laatikoihin ja aloittavat matkansa kauppoihin. Tofusta Oy on toistaiseksi välttynyt takaisinvedoilta mutta on saanut huomautuksen siitä, että pakkausmerkintöjen tulisi olla tarkempia.

Koko maassa tofua tai soijaa ei ole jouduttu vetämään takaisin muutamaan vuoteen. Harvoissa tapauksissa syynä on usein ollut se, että tuoteselosteessa ei ole mainittu tuotteen sisältävän soijaa.

Tehtaalla laatua valvotaan terveystarkastajan käyntien lisäksi pitämällä näyte-eriä omasta tuotannosta säilössä, jotta mahdolliset laatuvirheet voidaan jäljittää helpommin.

Raaka-aineena on Kanadasta tuotu GMO-vapaa soija, jonka laadusta padasjokelaisyrittäjä saa tarkat raportit. Myös pitkä liikesuhde lisää luottamusta tuotteen laatuun, sanoo tofuyrittäjä Partonen.

Partosella on aiemmalta työuraltaan pitkä kokemus ruokakauppiaana. Hän muistuttaa, että ruuan laadusta on huolehdittava tehtaalta ruokapöytään saakka. Tuotannossa kaikki pinnat on pidettävä puhtaana. Laatua tarkkaillaan joka vaiheessa pakkaamiseen ja kuljetukseen saakka, ettei kauppaan pääse huonoa tuotetta.

– Koko järjestelmä maassamme on niin tarkka, että helpolla kauppoihin ei päädy mitään kelvotonta. Aina ei ole niin, että vika olisi meissä valmistajissa. Esimerkiksi kesän tullen elintarvikkeita saatetaan joutua kauppareissuilla kuljettamaan lämpimässä, mikä voi aiheuttaa pilaantumista, Partonen muistuttaa.