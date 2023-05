Kittilästä on väännetty jo 10 vuotta, eikä loppua näy: kaksi uutta oikeusjuttua tulossa

Levin hissijupakasta liikkeelle lähtenyt kohu on on kerännyt ympärilleen jo kuusi eri juttukokonaisuutta oikeuteen. Osa rikoksista on jo ehtinyt vanhentua.

Kittilä-käräjiä on puitu jo kohta vuosikymmenen ajan.