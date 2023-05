Hyvinvointialue joutuu turvautumaan poikkeustoimiin, jotta hoitoalan kesätyöt saadaan järjestettyä – töihin on otettu myös kouluttamattomia

Hoitohenkilöstön löytäminen on vuosi vuodelta vaikeampaa. Kuvituskuva.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella on jouduttu palkkaamaan myös alalle kouluttamattomia työntekijöitä työvoimapulan takia. Kesää varten päätettiin myös lisärahoituksesta.

Hoito- ja hoiva-alan kesärekrytointia helpotetaan Etelä-Pohjanmaalla tuntuvilla porkkanarahoilla. Aluehallitus päätti tällä viikolla yli 300 000 euron lisärahasta.

Porkkanarahalla maksetaan henkilökunnalle korotettuja korvauksia kutsu- ja hälytystyöstä. Lisäksi käyttöön otetaan vuoronvaihtokorvaus, joka ei ole aiemmin ollut käytössä.

Eläkkeeltä töihin palaaville maksetaan lisät aiemman työtehtävän mukaisesti.

Kesän sijaistusten rakentaminen ei ole ollut tänäkään vuonna ollut helppoa. Keskuskaupunkiin sijaisten löytäminen on helpompaa, mutta maakunnan reuna-alueille vaikeampaa. Etenkään ympärivuorokautista palvelua tarjoavat hoivapalveluyksiköt eivät houkuttele.

– Joka puolella on tarpeita edelleen, mutta se vaihtelee. Kyllä sijaisten saaminen on vuosi vuodelta hankalampaa, sanoo hyvinvointialueen resurssipalvelupäällikkö Sari Kuikka.

Kouluttamattomat mukana

Kesäsijaisiksi on opiskelijoiden ja eläkeläisten lisäksi jouduttu palkkaamaan myös täysin alalle kouluttamattomia henkilöitä. He työskentelevät lähtökohtaisesti koulutetun kanssa työparina.

– Tietenkin otettaisiin ammattilaisia, valmiita tai alalle opiskelevia, mutta tilanne on ajautunut siihen, että jonkin verran joudutaan myös kouluttamattomiin turvautua, toteaa Kuikka.

Kuikka arvioi, että tukipalvelutyyppiseen työhön voidaan ottaa myös kouluttamattomia. Etenkin jos on mahdollisuus työskennellä työparina. Hän ei usko sen aiheuttavan isompia riskejä.

– Tietenkin aina on riski, vaikka olisi koulutettukin. Vastuu on esihenkilöllä ja vuorosuunnittelussa täytyy varmistaa, että joka vuorossa on koulutettua henkilökuntaa myös, muistuttaa Kuikka.

Tekijöitä joka lähtöön

Etelä-Pohjanmaan eteläreunalla Karijoella, 25-paikkaisessa vanhusten palveluyksikössä Saliininkodissa palveluvastaavana työskentelevä Arja Harjunpää kertoo, että tilanne on heillä melko hyvä. Työntekijöitä on silti haalittu monesta suunnasta.

– Kesä on turvattu tällä hetkellä ja ollaan saatu kiitettävästi sijaisia. Ihanat eläkeläiset ovat tulleet oma-aloitteisesti apuun, kiittelee Harjunpää.

Osa eläkeläisistä on entisiä työntekijöitä ja osa tulee uutena. Lähihoitajia, oppisopimusopiskelijoita, hoitoapulaisopiskelijoita on saatu rekrytoitua myös.

– Ainoa, missä on nyt puutetta, on sairaanhoitajat. Heitä on vaikea saada ikäihmisten palveluihin. Vähän helpotusta tuo se, että saatiin kuitenkin vastaava sairaanhoitaja, joka aloittaa kesäkuun alussa.

Lisäksi apua saadaan myös kansainvälisestä työvoimasta, kun kesäksi taloon on tulossa aasialaistaustainen laitoshuoltaja.