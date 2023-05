Pelastusalan ammattilaiset SPAL toivoo pelastustoimintaan pitkäkestoista rahoitusta

Suomen pelastusalan ammattiliitto SPAL vaatii, että hallitusohjelmassa varmistetaan pelastustoimelle pitkäkestoinen rahoitus yli hallituskauden.

Pelastuslaitokset ovat uudessa tilanteessa niiden siirryttyä vuoden alussa osaksi hyvinvointialueita. SPALin johtaja Kim Nikula luottaa siihen, että pelastustoimen rahoituksesta päätetään silti erikseen.

– Hallituksen esityksessä todetaan että pelastustoimi on erillinen ja itsenäinen organisaatio, ja meidän käsitys on, että silloin myös rahoitus on erillinen. Käytäntö ratkotaan viime kädessä hyvinvointialueella, Nikula sanoo.

Avaa kuvien katselu SPALin johtaja Kim Nikula toivoo, että pelastusalan koulutus uudistetaan poliisikoulutuksen tavoin. SPAL piti liittokokouksensa Rovaniemellä. Kuva: Marjukka Talvitie / Yle

SPALin mukaan vaatimukset pelastustoiminnan suorituskyvystä ovat kasvaneet. Samaan aikaan alalla on pulaa työntekijöistä. Henkilöstövaje on yhä kasvamassa, sillä neljännes pelastajista eläköityy kuluvan vuosikymmenen aikana.

– Vuoteen 2030 mennessä tarvitaan 2500 pelastusalan ammattilaista, Nikula sanoo.

Ratkaisuna tähän liitto vaatii koulutuspaikkojen kaksinkertaistamista, ja tähän osoitettavaa rahoitusta. Pelastusalalla valmistellaan parhaillaan koulutusuudistusta.

– SPALin tavoitteena on, että pelastusalan perustutkinto olisi Bolognan prosessin mukaisesti ammattikorkeakoulututkinto ja päällystötutkinto ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Nikula sanoo.

Tämä lisäisi pelastusammattilaisten mukaan alan vetovoimaa.