Fingrid suunnittelee liki 300 kilometrin pituista voimajohtoa Alajärveltä etelään Hausjärvelle asti

Kantaverkkoyhtiö Fingrid suunnittelee liki 300 kilometrin mittaisen uuden voimajohdon rakentamista Etelä-Pohjanmaan Alajärveltä etelään Hausjärvelle Kanta-Hämeeseen asti.

Yhtiö on tehnyt valinnan reitille, joka perustuu ympäristövaikutusten arviointiin ja sen yhteydessä asukkailta saatuun palautteeseen. Suunnittelun lähtökohtana on nykyisten voimajohtojen reittien hyödyntäminen.

Uusia voimajohtoja tarvitaan esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimaloiden sähkönsiirtoon.

Hankkeen suunnittelu jatkuu seuraavaksi maastotutkimuksilla, joiden perusteella määritetään tarkempi johtoreitti ja voimajohtopylväiden sijainnit. Alueen maanomistajiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti. Voimajohdon rakentaminen ajoittuu todennäköisesti vuosille 2026-2028.

Yli 270 kilometrin mittainen voimajohtoyhteys sijoittuu Alajärven, Soinin, Saarijärven, Ähtärin, Multian, Keuruun, Petäjäveden, Jämsän, Kuhmoisen, Padasjoen, Hämeenlinnan, Janakkalan ja Hausjärven kuntien alueille.

Hankkeeseen voi tutustua tarkemmin Fingridin verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun).

Fingridillä on työn alla useita voimaverkkohankkeita. Yksi on liki 200 kilometriä pitkä voimalinja Kalajoelta Alajärvelle. Sen ympäristövaikutusten arviointimenettely on tällä hetkellä käynnissä. Hanke on kohdannut myös vastustusta.