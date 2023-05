Yli sata nuorta kokoontui jalkapallopeliin Lappeenrannassa – poliisi tutkii, tapahtuiko siellä laiton uhkaus

Kaakkois-Suomen poliisi tutkii, onko nuorten vapaamuotoisessa jalkapallo-ottelussa tapahtunut laiton uhkaus.

Asiasta ensin kertoneen Etelä-Saimaan (siirryt toiseen palveluun) mukaan tilanne Lappeenrannan keskustan tuntumassa sijaitsevalla Amiksen kentällä kärjistyi viime viikon perjantai-iltana. Ottelun yhteydessä oli ammuttu ilotulitteita ja huudeltu megafoniin.

Tutkinnanjohtaja Ilkka Vainikka Kaakkois-Suomen poliisista kertoo, että Amiksen kentälle oli kokoontunut arviolta yli sata nuorta. Heistä osa oli ilmeisesti tullut paikalle jalkapallo-ottelun ja osa ennen ottelua levinneiden huhujen vuoksi.

– Ilmeisesti sosiaalisessa mediassa oli levinnyt huhuja joukkotappelusta, mutta sellaista ei ole ollut, Vainikka kertoo.

Epävirallinen matsi

Ottelusta tehty rikosilmoitus liittyy Vainikan mukaan huuteluun, jossa on uhattu väkivallalla. Tutkintanimikkeenä on tässä vaiheessa laiton uhkaus, mutta se voi muuttua tutkinnan edetessä. Huutelun motiivista ei ole toistaiseksi tietoa.

Höntsäottelussa pelanneet joukkueet eivät ole virallisia joukkueita, vaan kyse on nuorten omaehtoisesta toiminnasta. Vainikka arvioi, että nuoret ovat 18-vuotiaita ja sitä nuorempia.

– Kaveriporukalla on ollut ihan loistava ajatus järjestää vapaamuotoisesti otteluita, mutta nyt on tullut tällaisia ikäviä ilmiöitä.

Poikkeuksellinen tilanne

Vainikka kertoo puhuttaneensa paikalla olleita nuoria, ja puhuttamiset jatkuvat näillä näkymin lähipäivien ajan. Sen jälkeen poliisi pohtii, eteneekö asia esitutkintaan vai päättyykö tutkinta.

Vainikka ei muista vastaavaa tilannetta, jossa höntsäottelun tapahtumat päätyisivät poliisille.

– On kaiken kaikkiaan poikkeuksellista, että höntsäottelussa on häiriöitä. Jollakulla tai joillakuilla on lähtenyt lapasesta.

Vainikan mukaan ottelu ei ole ollut yleisötapahtuma, eikä sen järjestäminen ole vaatinut järjestyksenvalvontaa tai ennakkoilmoituksia viranomaisille.