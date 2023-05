Tältä näyttää uusi digitaalinen ylioppilastodistus

Uudet digitaaliset ylioppilastodistukset tulevat käyttöön 3. kesäkuuta. Ne ovat tuolloin ladattavissa maksuttomasti Oma Opintopolku -palvelussa (siirryt toiseen palveluun).

Sen saavat käyttöönsä kevään 2023 ylioppilaiden lisäksi kaikki ylioppilaat, jotka ovat aloittaneet tutkintonsa keväällä 2008 tai sen jälkeen.

Todistuksia on kahdenlaisia: sininen, ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen saatava ylioppilastutkintotodistus sekä valkoinen todistus, jossa näkyvät keskeneräisen tutkinnon jo suoritetut ylioppilaskokeet ja niiden arvosanat.

Kokeiden uusimisesta ja tutkinnon täydentämisestä saadut arvosanat päivittyvät automaattisesti samaan digitaaliseen ylioppilastodistukseen. Siten esimerkiksi korkeakouluhauissa riittää jatkossa yksi todistus.

Myös valkoinen todistus hyväksytysti suoritetuista kokeista on ladattavissa maksuttomasti 3. kesäkuuta alkaen. Aikaisemmin tutkintonsa aloittaneet ylioppilaat saavat digitaalisen todistuksen käyttöönsä myöhemmin tänä vuonna. Osa näistä todistuksista luodaan käsityönä rekisteritietoja yhdistämällä, joten niistä peritään maksu. Maksun suuruus päätetään kevään aikana.

Digitodistus ladattavissa aina tarvittaessa

Digitaalinen ja paperinen todistus näyttävät muuten samalta, mutta paperisessa todistuksessa on mukana lukion numero ja digitaalisessa todistuksessa infoteksti todistuksen aitouden todentamisesta. Uusissa todistuksissa on myös tieto tutkintokerrasta, jolloin koe on suoritettu ja maininta, että suoritettu tutkinto antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

– Uudistukset helpottavat ylioppilaiden hakuprosessia erityisesti ulkomaisiin oppilaitoksiin, joihin todistus lähetetään yleensä digitaalisena, Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä toteaa tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Digitaalista todistusta ei tarvitse säilyttää itse, vaan sen voi ladata Oma Opintopolku -palvelusta aina tarvittaessa.

Sinisen tutkintotodistuksen voi ladata Oma Opintopolku -palvelusta todistuksen myöntämispäivänä tai sen jälkeen. Myöntämispäivät ovat viikon 22 lauantai sekä 5. joulukuuta. Valkoiset todistukset ovat ladattavissa heti, kun arvosanat ovat päivittyneet Oma Opintopolku -palveluun.

Kokeita uusittaessa ja tutkintoa täydennettäessä saadut arvosanat päivittyvät samaan todistukseen kyseisen tutkintokerran todistusten myöntämispäivänä. Kevään 2023 tutkinnon osalta arvosanat päivittyvät 3. kesäkuuta. Todistuksessa näkyy korkein kokeesta saatu arvosana ja tutkintokerta, jolloin arvosana on saatu. Jos koetta on uusittu, mutta arvosana ei ole muuttunut, näkyy todistuksessa kokeen viimeisin suorituskerta.

Juhlaväen ei jatkossakaan tarvitse tihrustaa todistusta kännykästä

Paperinen ylioppilastutkintotodistus lähetetään jatkossakin kaikille uusille ylioppilaille siihen lukioon, jossa he ovat viimeksi suorittaneet ylioppilastutkinnon kokeita.

Uuden paperisen päivitetyn todistuksen tai käännöstodistuksen voi tilata verkkopalvelusta. Palvelu uusille todistuksille aukeaa viimeistään 25. toukokuuta.

– Paperinen todistus on arvokas perinne, jota haluamme jatkaa. Moni haluaa esitellä sitä ylioppilasjuhlissa sukulaisille ja ystäville, YTL:n pääsihteeri Tiina Tähkä toteaa tiedotteessa.