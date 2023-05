Tällainen on Vuosaaren katujengi: väkivaltaista velkojen perintää, ammuskelua ja todistajien uhkailua

Helsingin Vuosaaressa on jo parin vuoden ajan vaikuttanut huumekauppaa ja väkivaltaista velkojen perintää pyörittävä katujengi, uskovat poliisi ja syyttäjä.

Jengiin liittyviä rikossyytteitä alettiin käsitellä eilen tiistaina Helsingin käräjäoikeudessa. Samalla poliisin esitutkinta tuli osittain julkiseksi.

Poliisi alkoi saada vihjeitä Vuosaaressa vaikuttavasta jengistä vuoden 2021 aikana.

Jengin tiedettiin käyttävän RK-98-tunnusta, joka viittaa Retkeilijänkatuun ja postinumeroon Vuosaaressa.

Ammuskelu Harustiellä herätti poliisin epäilyt

Lauantaina 1. lokakuuta 2020 poliisi sai hätäkeskukselta tehtävän Vuosaaren Harustielle. Alueelta oli kuultu useita laukauksia. Poliisi tapasi paikalla parikymppisen miehen, jonka nilkan luoti oli lävistänyt.

Hän kertoi joutuneensa tupakan pyytämisestä alkaneeseen riitaan kahden miehen kanssa. Sanaharkasta oli seurannut nyrkkitappelu. Sen päätyttyä toinen miehistä oli vetänyt vyötäisiltä aseen ja ampunut.

Hän oli tähdännyt alas ja osunut uhrin nilkkaan. Sen jälkeen mies oli tähdännyt ylemmäs, ylävartaloon, mutta luodit olivat lentäneet ohi. Uhri kertoi miesten huutaneen teon aikana RK-98-ryhmän nimeä.

Poliisi ei uskonut teon motiiviksi tupakkariitaa, vaan tapauksen epäillään liittyvän velan perintään.

Tilanteesta alkoi purkautua useiden rikosten sarja, jota poliisin mukaan yhdistää samankaltainen toimintatapa ja RK-98-katujengissä toimiminen.

Poliisin ja syyttäjän mukaan Vuosaaren katujengi on tavoitellut taloudellista hyötyä perimällä väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla erilaisia velkoja, myös tekaistuja.

Kahta miestä syytetään ampumistapaukseen liittyen tapon yrityksestä. Syytteitä käsitellään oikeudessa huomenna torstaina.

Poliisin mukaan toinen tapon yrityksestä syytetyistä on Vuosaaren katujengin johtaja.

Jengiä johtaa 24-vuotias mies, mukana myös miehen veli

Poliisi ja syyttäjä pitävät katujengin johtajana 24-vuotiasta miestä.

Hän on esitutkinnan mukaan kirjoittanut tutkintavankeusaikanaan Helsingin poliisivankilan seiniin: ”RK gang we run the east on foenem”.

Vapaasti käännettynä se tarkoittaa, että RK-jengi johtaa itäistä aluetta.

Poliisi epäilee miehen käskyttäneen muita jengiläisiä uhkailemaan ja ohjeistamaan todistajia. Miehen käskyvallassa on ollut myös hänen oma veljensä, jonka epäillään olevan jengissä mukana.

Miehen toimintaa ei ole estänyt edes tutkintavankeus, vaan hänen epäillään jaelleen neuvoja vankilasta käsin vastoin yhteydenpitorajoituksia.

Syyttäjä Perttu Könönen kuvailee toimittaja Katri Kirsin haastattelussa katujengin tunnusmerkkejä.

Poliisi teki pääepäillyn puhelimeen laite-etsinnän. Yhteystiedoissa oli kirjaimet RK liitettynä 12:n eri henkilön kohdalle.

Muun muassa tämän pohjalta poliisi epäilee, että RK- tai RK-98-ryhmään kuuluu 15–30 henkilöä. Poliisin mukaan he ovat noin 18–29-vuotiaita miehiä.

Musiikkivideoissa kuvailtu rikoksia, epäilee poliisi

Nyt oikeudessa käsiteltävät rikokset eivät liity aiemmin oikeudessa käsiteltyyn räppäri Milan Jaffin johtamana pidetyn katujengin rikoskierteeseen. Katujengien toimintatavoissa on silti samankaltaisuutta.

Poliisin epäilyjen mukaan myös Vuosaaren jengiin liittyy rikoksista kertominen rap-musiikissa. Youtubessa videoitaan julkaisseen räppärin epäillään viitanneen sanoituksissaan rikoksiin, joita poliisi on tutkinut.

Poliisin mukaan sanoituksissa on annettu ymmärtää, että ryhmän on mahdollista vaikuttaa viranomaisille annettaviin kertomuksiin. Kyseisen räppärin videoissa on poliisin mukaan esitelty RK- ja RK-98-tunnuksia.

Poliisin epäilyjen mukaan jengin johtajana pidetty mies on esitutkinnan aikana pyytänyt räppäriä poistamaan kirjaintunnukset videoista ja sosiaalisesta mediasta.

Käski ”äijiään” hoitamaan ”toisen äijän”

Jengijohtajan epäillään sekoittaneen velkojen perintään myös velallisten perheenjäseniä.

Poliisin epäilyjen mukaan mies ryösti aseella uhaten hänelle velkaa olleen miehen pikkuveljen Helsingin Kaisaniemessä lokakuussa 2022.

Velanperinnän epäillään johtaneen lopulta siihen, että johtohahmo alkoi suunnitella velkaa olleen miehen pikkuveljen ampumista.

Suunnitelmat paljastuivat poliisin telekuuntelussa. Epäilty sanoo vankilasta puhutussa puhelussa toiselle miehelle vannovansa äitinsä nimeen, että hän avaa tulen (uhria) kohden, kun tulee ulos (vankilasta).

Poliisin esitutkinnan mukaan hän myös käskenyt ”äijiään” etsimään ja hoitamaan pois ”se toinen äijä”. Poliisin mukaan epäillyllä oli ase, johon hän oli hankkimassa lisää panoksia.

Ylen MOT haastatteli vankeja, joita viranomaiset pitävät katujengiläisinä tai jengeihin tiiviisti kytkeytyvinä. He eivät ole syytettyinä nyt oikeudessa käsiteltävässä kokonaisuudessa.

Jengin johtajana pidettyä 1998 syntynyttä miestä syytetään tapon yrityksestä, törkeän kiristyksen yrityksestä, törkeästä ryöstöstä ja törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta.

Hänellä on taustallaan lukuisia aiempia rikoksia. Mies on saanut tuomion muun muassa Vuosaaren McDonald'sin edustalla kesäkuussa 2022 tapahtuneeseen ammuskeluun liittyen.

Uhri hiljeni yllättäen

Poliisin ja syyttäjän mukaan rikoskokonaisuuden selvittämisestä on tehnyt haastavaa se, että epäillyt tai todistajat ovat olleet hyvin vähäsanaisia tapahtumista.

Poliisi epäilee jengiläisten uhkailleen todistajia ja uhreja. Poliisin mukaan esitutkinnassa kuultavat ovat osoittaneet pelkoa. He ovat kertoneet turvallisuutensa vaarantuvan, jos he vastaavat kysymyksiin.

Yhtä jengiin liittyvää henkilöä syytetään oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta. Esitutkinnan mukaan jengiin liittyvä henkilö painosti Kaisaniemen epäillyn ryöstön uhria vaikenemaan tapahtumista.

Myös syyskuussa 2021 Vuosaaressa Kahvipavunkujalla epäillyn törkeän ryöstön uhriksi joutunut mies sulki suunsa tapahtumista kokonaan poliisin kuulustelussa.

Mies sanoi poliisille sopineensa asian jo hyökkääjien kanssa. Hänellä ei ollut mitään vaatimuksia teosta epäillyille.

Kaikkiaan oikeudessa tullaan käsittelemään 11 haastehakemusta. Syytettyinä on 18 henkilöä.

Syytetyt kiistävät jengin olemassaolon ja rikossyytteet.