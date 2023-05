15 kenialaisen lähihoitajaopinnot keskeytyvät Lappeenrannassa – koulutuksen tilaaja jätti laskun maksamatta

Saimaan ammattiopiston taustalla on Etelä-Karjalan kuntien koulutuskuntayhtymä. Edusampo on kuntayhtymän tytäryhtiö. Arkistokuva.

Oppilaitos ja hyvinvointialue etsivät nyt kenialaisopiskelijoille pikavauhdilla töitä ja yrittävät saattaa heidän opintonsa loppuun. Opiskelijoille tilanne on ollut stressaava.

Saimaan ammattiopisto Sammon tytäryhtiö Edusampo oy keskeyttää viidentoista kenialaisen lähihoitajaopiskelijan opinnot Lappeenrannassa ensi viikolla.

Toimitusjohtaja Terhi Toikkasen mukaan syynä on se, ettei koulutuksen tilannut kenialaismaakunta maksanut koulutuksen kolmatta eli viimeistä maksuerää. Kyse on vajaan 100 000 euron summasta.

Kenialaisopiskelijat ovat alle kolmekymppisiä nuoria aikuisia, jotka ovat suorittaneet kotimaassaan sairaanhoitajan tutkinnon.

He aloittivat lähihoitajaopintonsa syksyllä 2022 ensin etäopintoina, koska eivät saaneet oleskelulupia suunnitellussa aikataulussa. Paikan päällä Lappeenrannassa he ovat opiskelleet tammikuusta 2023 lähtien.

Kun koulutus keskeytyy, opiskelijoilta jää puuttumaan lähihoitajan tutkinnosta noin kolmasosa.

– He ovat suorittaneet hyväksytysti kaksi tutkinnon osaa, ja heillä on sitä kautta suomalainen hoiva-avustajan pätevyys, Toikkanen kertoo.

Saimaan ammattiopiston omistaa Etelä-Karjalan kuntien perustama koulutuskuntayhtymä.

Vaikeuksista otettu oppia

Koulutuksen tilanneen kenialaismaakunta Nandin maksuvaikeuksista oli viitteitä jo ennen kuin koulutuksen kolmas maksuerä jäi saamatta.

– Toukokuussa 2022 alkaneesta kielikoulutuksesta saimme ensimmäisen maksuerän. Kesällä 2022 oli jo vähän vaikeuksia saada syyslukukauden maksuerää, mutta se saatiin useammassa erässä, Toikkanen kertoo.

Kevätlukukauden maksuerä oli määrä maksaa joulukuussa 2022, mutta sen suorittamiseen annettiin Toikkasen mukaan lisäaikaa kenialaismaakunnan pyynnöstä.

– Summasta on saatu hyvin pieni osa. Olemme neuvotelleet ja antaneet lisäaikaa kahdesti, mutta 6. toukokuuta olleesta maksupäivästä emme enää tingi, Toikkanen sanoo.

Hänen mukaansa Edusampo on oppinut vaikeuksista ainakin sen, että tilauskoulutukset laskutetaan jatkossa kokonaan etukäteen.

Avaa kuvien katselu Opiskelijoita osallistui Saimaan ammattiopiston pääsykokeisiin Uasin Gishun maakunnan pääkaupungissa Eldoretissa viime syyskuussa. Kuva: Edusampo Oy

Tilaajan taustat osin vaikea selvittää

Koulutusten tilaajien taustoja on Toikkasen mukaan vaikea tarkastaa aukottomasti, mutta niitä pyritään selvittämään esimerkiksi yritysrekisteritietojen ja verkostojen kautta.

Lisäksi Edusampo pyytää tilaajalta selvityksen siitä, mistä koulutuksen rahat tulevat ja jääkö joku esimerkiksi velkaa koulutuksesta.

Kenialaisten lähihoitajaopiskelijoiden tapauksessa näyttää kuitenkin siltä, etteivät tilaajan antamat tiedot pitäneet paikkansa.

Toikkasen mukaan tilaaja on muun muassa kertonut maksavansa jopa opiskelijoiden asumisen, mutta kevään edetessä on alkanut vaikuttaa siltä, että opiskelijoilta on pyydetty maksuosuuksia myös opintoihin.

– Ei ole sinänsä huono asia tai laitonta, että maakunta on pyytänyt opiskelijoilta rahaa koulutukseen. Emme tiedä, miksi maakunta halusi luoda toisenlaisen mielikuvan.

Oppisopimuksella loppuun

Kun Edusammon yhteistyö koulutuksen tilaajan kanssa päättyy, opiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta hakea töitä Etelä-Karjalan hyvinvointialueelta ja suorittaa tutkintonsa loppuun oppisopimuskoulutuksena.

Jos hyvinvointialue palkkaa opiskelijan, hänelle pyritään järjestämään oppisopimuspaikka Saimaan ammattiopistosta samaan tapaan kuin kenelle tahansa oppisopimuspaikkaa hakevalle.

Yhteistyötä Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kanssa on suunniteltu pikaisella aikataululla tämän viikon tiistaiaamusta alkaen.

– Pidimme palaverin ja totesimme, että olisi kaikkien etu, jos saisimme pidettyä koulutetut ihmiset täällä, kuten alun perin oli suunnitelmana, Toikkanen sanoo.

Opiskelijoilta vihreää valoa

Toikkasen mukaan opiskelijat ovat saaneet tiedon yhteistyöjärjestelystä eilen keskiviikkona. Opiskelijat päättävät itse, haluavatko mennä työhaastatteluun hyvinvointialueelle.

– Heille on kerrottu myös, että ovat vapaita hakemaan muuallekin. Ensi viikolla olisi jo mahdollista päästä työhaastatteluun, Toikkanen kertoo.

Hänen mukaansa osa opiskelijoista on jo hakenut ja päässyt hyvinvointialueelle kesätöihin, mutta yhteistyön kautta saatu työsuhde voisi olla kesäpestiä pidempi.

– Eilen kaikki nostivat kättä ja sanoivat, että aikovat mennä haastatteluun, mutta tapaan heitä seuraavan kerran huomisaamuna.

Hoito- tai avustavia töitä

Henkilöstöjohtaja Nina Holopainen Etelä-Karjalan hyvinvointialueelta kertoo, että opiskelijoille tarjottavat työtehtävät riippuvat esimerkiksi heidän suomen kielen taidostaan. Työsuhteiden pituutta ei ole vielä määritelty.

– Kyseeseen tulevat varmasti hoiva-avustajan ja hoiva-apulaisen työt sekä oppisopimus lähihoitajan töihin, Holopainen kertoo.

Todennäköisesti työt löytyvät vanhusten palveluasumisen yksiköistä. Etelä-Karjalan kunnat ovat luvanneet auttaa opiskelijoita löytämään asuntoja.

Avaa kuvien katselu Saimaan ammattiopiston kenialainen opiskelijaryhmä kävi jättämässä oleskelulupahakemuksensa Suomen suurlähetystöön Nairobissa viime syyskuussa. Kuva: Edusampo Oy

Holopainen kuvailee viidentoista opiskelijan ryhmää siinä mielessä kokoaan suuremmaksi, että heidän palkkaamisensa vaatii hyvinvointialueelta esimerkiksi uudenlaista perehdytystä.

– Vaikka tämä tilanne tuli meille yllättäen, pystymme tätä kautta myös kehittämään prosesseja työperäistä maahanmuuttoa varten, Holopainen sanoo.

Hän toivoo, että opiskelijat pääsevät kehittämään työssä suomen kielen taitoaan ja myös sitoutuvat työnantajaan.

Stressaava tilanne

Edusammon toimitusjohtaja Terhi Toikkasen mukaan opiskelijat ovat olleet tilauskoulutuksen ongelmien vuoksi stressaantunteita.

– Tämä on heille epävarma ja todennäköisesti epäreilukin tilanne. On ehkä suomalaisena pikkuisen vaikea arvioida, miten hyvin he ovat varautuneet tällaiseen todennäköisesti hallinnon korruptiosta johtuvaan rahojen katoamiseen, hän pohtii.

Toikkanen ei ole kuullut, että kukaan opiskelijoista suunnittelisi paluuta Keniaan.

– Toivottavasti he jaksavat tämän vaikean kohdan yli ja saamme tuottua heitä seuraavan polun päähän. Tavoite on kuitenkin opintojen osalta lähellä.

Yle kertoi epäselvyyksistä kenialaismaakuntien tilauskoulutuksissa myös joulukuussa 2022. Lappeenrannan lisäksi maksuongelmia oli sairaanhoitajakoulutuksessa Tampereella.

Helsingin Sanomat puolestaan kertoi (siirryt toiseen palveluun) viime viikolla, että Laurea-ammattikoreakoulun kenialaisopiskelijoiden maksujärjestelyissä on ollut epäselvyyksiä.