Kardashian jakoi somessaan kuvan syrjäisestä lomakeskuksesta Etelä-Savossa – 150 000 ihmistä haki onnellisuuskurssille

Visit Finland lanseerasi maaliskuussa kampanjan, jossa matkailijoita kannustettiin hakemaan nelipäiväiselle onnellisuuskurssille Suomeen, kaikki kulut maksetaan.

Paikkana on Rantasalmi, noin 3000 asukkaan kunta Etelä-Savossa, osanottajamäärä: 14.

Ja hakemuksia tuli. Kourtney Kardashian jakoi kampanjaa Instagramissa yli 200 miljoonalle seuraajalleen. Hakemuksia tuli lisää.

Loppujen lopuksi hakijoita oli yli 150 000 liki kaikista maailman maista. Find your inner finn – Master in Happiness (siirryt toiseen palveluun) oli muuttunut yksi tuhannesta -tilaisuudeksi.

– Olemme ällikällä lyötyjä hakemusten määrästä, sanoo Visit Finlandin markkinoinnista vastaava johtaja Heli Jimenez.

Visit Finland lanseerasi kurssinsa tiedotteella ja maksullisella markkinointikampanjalla. Samaan aikaan tuli julki Maailman onnellisuusraportti (siirryt toiseen palveluun), jossa Suomi komeili kuudetta kertaa peräkkäin ensimmäisellä sijalla.

Maksullinen kampanja keskeytettiin nopeasti.

– Näimme, että tämä leviää muutenkin. Hakemuksia alkoi jo tulla sisään, Jimenez kertoo.

Miten onnellisuutta opetetaan?

Onnellisuuden mestarikurssi. Nimi sisältää lupauksen siitä, että onnellisuustaitoja on tarjolla. Jotta niitä olisi tarjolla, täytyy tietää, mistä onnellisuus syntyy.

Ihan tavallisista asioista, sanoo Heli Jimenez.

– Kuljetaan luonnossa, vähän kalastetaan, käydään saunassa, tutustutaan suomalaiseen ruokaan – ihan sitä, mitä me suomalaiset esimerkiksi lomillamme teemme.

Suomalaisen onnen voikin ajatella jakautuvan tyytyväisyyteen, turvallisuuteen ja rauhaan.

Avaa kuvien katselu Onnellisuuskurssin keskuspaikkana on Kuru Resort. Lähimpiin kaupunkeihin Varkauteen ja Savonlinnaan on viitisenkymmentä kilometriä. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Keskiössä on elämäntapa lähellä luontoa, mutta mukana on myös yhteiskunta onnellisuuden taustatekijänä.

– Kaikki mahdollistuu sillä, että meillä on Suomessa onnellisuuden infrastruktuuri. Me voimme esimerkiksi kouluttautua ja meillä on vahvat yhteiskunnan tukiverkostot; eihän tässä siitä ole kyse, että kävellään vähän metsässä ja that's it, sanoo Jimenez.

Odotukset ovat jo täyttyneet

Matkailun näkökulmasta Suomen ongelma on tuntemattomuus. Visit Finlandin kampanjan perimmäinen tarkoitus oli ja on tehdä Suomea tunnetummaksi.

– Se oli ykköstavoitteemme, ja se on jo toteutunut. Seuraavaksi haluamme todentaa sitä, mistä olemme puhuneet, Jimenez sanoo.

Visit Finland on nyt pienoisen mutta positiivisen ongelman edessä, sillä useampikin kansainvälinen tiedotusväline haluaisi tulla dokumentoimaan onnellisuuden mestarikurssia. Näkyvyyttä ja tunnettuutta tulisi lisää, mutta samalla se sotisi koko kurssin ideaa vastaan.

– Jonkun me sinne päästämme, mutta haluamme, että osallistujat saavat aidon kokemuksen.

Onnellisuuden teema selvästikin vetää, ja Visit Finlandilla on tarkoitus jatkaa sillä. Jimenezin mukaan selvitykset osoittavat koronan painaneen mieliä matalaksi.

– On paljon ihmisiä, jotka eivät ole kokeneet aitoa onnellisuutta pitkiin aikoihin. Toinen puoli on se, että matkailijoiden käyttäytyminen on muuttunut: halutaan palata perinteisten asioiden ja rentoutumisen ääreen, mutta ei välttämättä perinteisissä matkakohteissa.

Keskustelu aiheesta on avoinna tässä 13.5.2023 kello 23 saakka.