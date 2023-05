– Siinä on iso skaala, joten täytyy käyttää myös paljon psykologiaa, miten kohtaa eri-ikäiset ihmiset elämän eri vaiheissa. Henkilökemia luistelijan ja valmentajan välillä on minulle tosi kiehtovaa. Kun tiedän, millaisia valmentajia, varsinkin ulkomailla luistelun parissa on, on hienoa olla se positiivinen aikuinen lapsen elämässä.